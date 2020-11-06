为了让“学生”真实展现被吓到的状态，戏外和蔼可亲的刘德华一到镜头前就变得冷酷严厉，一场“特训”废柴学生的戏让小演员直呼“严Sir好凶”。影片将于11月13日全国上映，目前火热预售中。



刘德华饰演严Sir领队“废柴”学生





刘德华首演音乐老师

演技惊人“吓坏”学生





作为国民级的实力派演员，刘德华饰演过各行各业的角色，可以说是“演一行帅一行”。此次，刘德华为了更好地出演音乐老师和音乐指挥家的角色，专门跟着《香港儿童合唱团》的指挥家学习指挥技巧，更向专业指挥家请教了许多跟指挥有关的细节并巧妙地融入到电影拍摄当中，敬业态度为所有年轻演员做出了榜样。





特辑中，刘德华也坦言：“这是我第一次饰演音乐老师，更是一位音乐指挥，是比较特别的。”







刘德华诠释热血老师“吓坏”小演员





电影中的严梓朗老师是一个非常热爱音乐、对自己严格要求的同时也不允许学生放弃的严师，而现实中的刘德华性格温柔，对每个人也都和蔼可亲。





为了让年轻人投入到戏里的状态，刘德华只要一到镜头前就会彻底“变身”为严梓朗老师，片中有一场给“废柴”学生特训的片段，他全程不苟言笑，说话严厉，态度十分“冷酷”，面对这样的“严老师”，小演员们都表现出了真实的“惊恐”，并在戏外表示：“严Sir好凶，被吓到了！”







电影《热血合唱团》发布刘德华角色特辑





影片中严Sir虽然表面严厉，背地里却为了能让这些学生站上舞台而四处奔波，即使遭受冷眼也绝不放弃。如此走心的表演，也能看出刘德华对首次饰演老师角色的用心。





严Sir领队“废柴”学生

师生协力谱写逆袭人生





谈起严梓朗这个角色，刘德华坦言：“这个角色代表了现代人的心态，对身边的事情不满意，对自己的要求很高，但当自己失败时却又不懂得如何处理。”比起简单的师生关系，严Sir与这群“废柴”学生的相处，他们更像是互相治愈，共同照亮彼此的人生轨迹。严Sir帮助学生走出成长困境，而这群学生也用自己的才华和努力照亮了严Sir的生命。







刘德华首演音乐老师





音乐老师带领一群“废柴”学生成功逆袭的故事，也引起了很多人的共鸣，有网友表示：“有爱的教育才是真正的教育，学生时代欠我一个刘德华这样的老师。”与片中“废柴”学生有过相似经历的学生更是直言：“现代社会需要刘德华这样的老师，能被老师重视真是太幸运了！”





电影《热血合唱团》为促进上海电影发展专项基金资助项目，由上海博纳文化传媒有限公司、博纳影业集团股份有限公司、博纳影视娱乐有限公司、梦造者娱乐有限公司、双喜电影发行（北京）有限公司出品。由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演，卢冠廷、雷颂德、鄂靖文、吴岱融、谢君豪、李丽珍等实力演员倾情出演。影片将于11月13日全国公映，目前火热预售中。