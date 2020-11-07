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约翰尼德普退出《神奇动物在哪里3》

华纳要求他辞演并重新选角 档期也推迟一年

2020-11-07 07:51:33 来源：Mtime时光网

德普最近日子不好过


　　时光网讯 北京时间11月7日凌晨，约翰尼·德普在社交媒体发布声明:称华纳要求他退出《神奇动物在哪里》系列，辞演黑魔王格林德沃，他同意了，也表达了对影迷的爱和关心的感谢。

　　

格林德沃特辑

由于约翰尼·德普和前妻艾梅柏·希尔德离婚和家暴官司，《神奇动物：格林德沃之罪》2018年上映前就被媒体批评，差点闹到要被抵制。

　　今年7月德普诉《太阳报》诽谤案败诉，他家暴前妻的行为被法院认定。在11月7日的声明中，德普表示不满伦敦高等法院对他状告《太阳报》指其“家暴妻子”一案的判决，称此结果“离奇”，他也透露将会上诉，称要继续努力斗争说出真相，证明针对自己的指控不实，“我的人生和事业不会被这一刻所定义”。

声明原文

　　《神奇动物3》片方华纳兄弟发布声明，感谢德普在该系列的工作，称《神奇动物3》正在拍摄中，格林德沃一角会重新选人出演，随后正式确认影片从原定2021年11月12日的档期推迟到2022年暑期。


　　好玩的是，2016年《神奇动物在哪里》中格林德沃是在影片最后才登场，之前德普扮演的这个角色一直伪装成美国魔法国会的安全部长帕西瓦尔·格雷夫斯，格雷夫斯由柯林·法瑞尔扮演，有粉丝开玩笑称，让柯林·法瑞尔回归好了。
　　
《神奇动物3》三人陷入麻烦

　　事实上，这部电影似乎被诅咒了，除了德普这事，还有扮演克雷登斯的埃兹拉·米勒疑似掐粉丝脖子。更麻烦是制片人、编剧以及这个系列的主脑——J·K·罗琳，她因为跨性别者的言论，被各路网友和明星围攻。

　　但既然电影已经开拍，华纳如果让罗琳退出就基本要散伙了，埃兹拉·米勒这事也不了了之。

   编辑：小火纸

关键词： 神奇动物3 神奇动物在哪里 格林德沃 约翰尼德普 退出
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职业：演员 | 制作人

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