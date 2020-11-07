德普最近日子不好过















今年7月德普诉《太阳报》诽谤案败诉，他家暴前妻的行为被法院认定。在11月7日的声明中，德普表示不满伦敦高等法院对他状告《太阳报》指其“家暴妻子”一案的判决，称此结果“离奇”，他也透露将会上诉，称要继续努力斗争说出真相，证明针对自己的指控不实，“我的人生和事业不会被这一刻所定义”。



声明原文











《神奇动物3》三人陷入麻烦









但既然电影已经开拍，华纳如果让罗琳退出就基本要散伙了，埃兹拉·米勒这事也不了了之。