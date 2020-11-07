本届影展主题定为“鬼马狂想·笑满香江”，影展集合香港多位著名喜剧演员的多部经典喜剧影片，策划五个单元。





一场疫情，让2020年变得比往年更艰难一些。第九届香港主题电影展以此为出发点，将本届主题定为“鬼马狂想·笑满香江”，影展集合香港多位著名喜剧演员的多部经典喜剧影片，策划五个单元。













从开幕日起至11月15日，参展影片将在北京百老汇电影中心和北京百老汇影城apm店共同放映。全国巡展也将从北京开启，去往上海、杭州、济南、深圳、广州、宁波、大连、天津共9个城市的百老汇旗下影城。

编辑：羊羊