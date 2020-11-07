时光网讯
日前，第九届香港主题电影展在北京百老汇电影中心开幕。香港特区政府驻北京办事处驻京办副主任林雅雯女士、安乐影片有限公司总裁江志强
先生、百老汇院线内地运营总经理王杰女士作为主礼嘉宾同北京站的影迷观众见面。
一场疫情，让2020年变得比往年更艰难一些。第九届香港主题电影展以此为出发点，将本届主题定为“鬼马狂想·笑满香江”，影展集合香港多位著名喜剧演员的多部经典喜剧影片，策划五个单元。
11月8日，《最佳拍档》北京站映前将举办“大师班”活动，届时，本片制片人、编剧，同时也是《花田喜事》的编剧策划、片中“相公”林嘉声的扮演者黄百鸣
先生，将会通过远程连线的方式，与观众们一起讨论影片，分享两部电影背后的精彩故事与创作花絮；此外，在同日稍后的《花田喜事》映前，曾执导过《新扎师妹》、《河东狮吼》等影片的香港电影人、同时也是《花田喜事》的编剧之一的马伟豪
，也将来到现场与北京的影迷朋友进行映后交流。
从开幕日起至11月15日，参展影片将在北京百老汇电影中心和北京百老汇影城apm店共同放映。全国巡展也将从北京开启，去往上海、杭州、济南、深圳、广州、宁波、大连、天津共9个城市的百老汇旗下影城。
编辑：羊羊