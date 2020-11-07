早前荷兰弟在亚特兰大收到《蜘蛛侠3》剧本后，还第一时间告知粉丝，自己马上就要知道电影要讲什么故事了，不过他吸取了以前的教训，表示绝对不会再剧透：“我不会告诉你任何关于电影的东西！”





在荷兰弟进组时间前后，《蜘蛛侠3》的另外两位主角：饰演“内德”的雅各布·巴特朗与饰演“MJ”的赞达亚也陆续到达片场。此前雅各布曾在社交媒体发布照片，一下瘦了50多斤，身材变化让网友感叹“整个人气质都变了！”，甚至有人猜测“减肥”是不是出于《蜘蛛侠3》的剧情需要。赞达亚则发布了一张自家狗狗的照片，表示狗狗在亚特兰大显得十分惬意，间接宣布进组。





减肥后的雅各布·巴特朗



赞达亚间接宣布入组







猎人克莱文





除了在亚特兰大拍摄，影片还将辗转纽约、洛杉矶和冰岛等多地取景，持续进行5个月左右的拍摄工作。此前漫威电影除了《雷神2》几乎没有在冰岛取过景，据外媒猜测，这意味着著名的猎人克莱文或许会成为《蜘蛛侠3》的反派。





索尼出品的《蜘蛛侠3》依然由乔·沃茨执导，汤姆·赫兰德主演，剧情承接第二部《蜘蛛侠：英雄远征》，讲述蜘蛛侠被神秘客揭开身份之后的故事。影片将于2021年12月17日北美上映。距离上映还有一年多的时间，各位小伙伴一起蹲个先导预告吧！