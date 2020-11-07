网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"蜘蛛侠3"开拍荷兰弟片场戴两层"口罩"

社交媒体曝照玩一语双关梗 2021年12月上映

2020-11-07 16:11:37 来源：Mtime时光网

N95！


　　时光网讯 汤姆·赫兰德主演的《蜘蛛侠：英雄归来3》在美国乔治亚洲亚特兰大开拍，荷兰弟在社交媒体分享片场照，提醒人们注意防疫，他更是得在制服外再加一层口罩：“戴个口罩(mask也有面具之意)，我戴着两个……”

　　早前荷兰弟在亚特兰大收到《蜘蛛侠3》剧本后，还第一时间告知粉丝，自己马上就要知道电影要讲什么故事了，不过他吸取了以前的教训，表示绝对不会再剧透：“我不会告诉你任何关于电影的东西！”

　　在荷兰弟进组时间前后，《蜘蛛侠3》的另外两位主角：饰演“内德”的雅各布·巴特朗与饰演“MJ”的赞达亚也陆续到达片场。此前雅各布曾在社交媒体发布照片，一下瘦了50多斤，身材变化让网友感叹“整个人气质都变了！”，甚至有人猜测“减肥”是不是出于《蜘蛛侠3》的剧情需要。赞达亚则发布了一张自家狗狗的照片，表示狗狗在亚特兰大显得十分惬意，间接宣布进组。
 
减肥后的雅各布·巴特朗

 赞达亚间接宣布入组


猎人克莱文

　除了在亚特兰大拍摄，影片还将辗转纽约、洛杉矶和冰岛等多地取景，持续进行5个月左右的拍摄工作。此前漫威电影除了《雷神2》几乎没有在冰岛取过景，据外媒猜测，这意味着著名的猎人克莱文或许会成为《蜘蛛侠3》的反派。 

　　索尼出品的《蜘蛛侠3》依然由乔·沃茨执导，汤姆·赫兰德主演，剧情承接第二部《蜘蛛侠：英雄远征》，讲述蜘蛛侠被神秘客揭开身份之后的故事。影片将于2021年12月17日北美上映。距离上映还有一年多的时间，各位小伙伴一起蹲个先导预告吧！

   编辑：小火纸

关键词： 蜘蛛侠3 荷兰弟 汤姆赫兰德 口罩
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄归来3

蜘蛛侠：英雄归来3 (2021)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

首任007肖恩·康纳利去世 享年90岁

曾出演《夺宝奇兵3》《勇闯夺命岛》等片

14
一路走好，肖恩·康纳利老先生。
2

郭敬明新片《晴雅集》曝幕后制作特辑

邓伦弄坏一张道具弓 竟然要赔50多万？

9
邓伦在打斗中意外弄坏了这把折叠弓，郭敬明笑称“要赔70..
3

时光早报：一大波进口片陆续定档11月

德普被法院认定"打老婆" "鬼灭之刃"破150亿

周二好！
4

诺兰谈"信条"票房表现:我很激动!

全球票房3.5亿 再督促别忘记电影院重要性

“华纳当时在院线发行了《信条》，我很激动赚了3.5亿美..
5

刘德华肖央万茜"人潮汹涌"首发预告

定档2021牛年初一 荒诞喜剧"皂滑弄人"

刘德华、肖央、万茜领衔主演的电影《人潮汹涌》，宣布将..

查看更多