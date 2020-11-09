时光网讯
由方励
担任制片人，李玉
监制，申瑜
执导，万茜
、李庚希
领衔主演的电影《兔子暴力》
日前入围东京国际电影节“东京首映2020单元”，东京国际电影节版海报和预告片也随之曝光。
据悉，该片成为成为本届电影节除日本本土电影外售票最快的电影，首映结束后更是收获观众和媒体好评。
《兔子暴力》
是一部关于爱的电影，故事发生在一座即将废弃的南方重工业城市，水青（李庚希饰）从小被母亲曲婷（万茜 饰）抛弃，渴望归属感。某天，水青终于等回了失联17年的母亲，沉浸在久违的温暖当中。直到这份宁静被一个神秘男人打破。
面对突然到来的危机，水青决定不惜一切地捍卫自己失而复得的爱。天真的女孩为此策划了一场匪夷所思的行动，一切也因她的计划逐渐失控……
影片的英文片名“The Old Town Girls”。方励表示：“‘The Old Town Girls’表达了这部电影是发生在中国南方，一个正在褪色的旧城里，‘兔子帮’里四个相依为命的姑娘的故事，她们本应拥有一段自由奔放的时光，却被一场突如其来的危机改变了。”
预告片中，水青对曲婷说“我愿意为你做任何事。”在被母亲抛弃17年后，她为何还要选择坚守这份爱？而水青那一句“二百万”的反问，又包含了什么样的隐情？曲婷被扇了一耳光，这和那“二百万”有没有关系？水青又会如何保护自己的母亲？
继《观音山》
于东京国际电影节载誉而归十年之后，李玉方励这对“黄金搭档”携其监制新片《兔子暴力》再赴东京。由于今年疫情的特殊原因，本届东京电影节无法组织国际评审团，于是将往年的主竞赛、亚洲未来和日本电影Splash单元合并为“东京首映2020”新单元，该单元将不设竞赛评奖，仅设立一个“观众奖”
电影《兔子暴力》在东京国际电影节接连两场放映后更是大获好评。国际权威电影杂志《SCREEN》评论道：“这是一部扣人心弦的电影，用耐人寻味的黑色风格包裹了一个忧郁的成长故事，细腻敏感的同时又很有力量。”
编辑：小火纸