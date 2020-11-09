万茜在新片《兔子暴力》中演妈妈。





据悉，该片成为成为本届电影节除日本本土电影外售票最快的电影，首映结束后更是收获观众和媒体好评。











面对突然到来的危机，水青决定不惜一切地捍卫自己失而复得的爱。天真的女孩为此策划了一场匪夷所思的行动，一切也因她的计划逐渐失控……





影片的英文片名“The Old Town Girls”。方励表示：“‘The Old Town Girls’表达了这部电影是发生在中国南方，一个正在褪色的旧城里，‘兔子帮’里四个相依为命的姑娘的故事，她们本应拥有一段自由奔放的时光，却被一场突如其来的危机改变了。”

万茜和李庚希长得挺像





预告片中，水青对曲婷说“我愿意为你做任何事。”在被母亲抛弃17年后，她为何还要选择坚守这份爱？而水青那一句“二百万”的反问，又包含了什么样的隐情？曲婷被扇了一耳光，这和那“二百万”有没有关系？水青又会如何保护自己的母亲？









电影《兔子暴力》在东京国际电影节接连两场放映后更是大获好评。国际权威电影杂志《SCREEN》评论道：“这是一部扣人心弦的电影，用耐人寻味的黑色风格包裹了一个忧郁的成长故事，细腻敏感的同时又很有力量。”





编辑：小火纸