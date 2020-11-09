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时光早报：《信条》全球票房破3.5亿美元

迪士尼曝短片《魔法常在》 《猎魔人》第二季停拍

2020-11-09 09:03:23 来源：Mtime时光网

周一好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《信条》全球票房破3.5亿美元



      截止昨日，诺兰导演的《信条》全球票房终于突破3.5亿美元。该片从8月底开始全球上映，北美市场贡献5510万，海外市场贡献2.956亿，其中中国内地市场贡献4.55亿人民币。

      据悉，《信条》制作成本为2.05亿美元。 ​​​​

02.《副总统》女演员恭喜女副总统





      美剧《副总统》女主角茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯，发推庆祝哈里斯当选美国首位女性副总统，并套用自己在《副总统》的头衔“Madam Vice President”不再是个虚构角色。 ​​​​

动画短片《魔法常在》

03.迪士尼发布短片《魔法常在》

      迪士尼年度暖心视频《魔法常在》来了！这支短片讲述了一位祖母和她孙女之间的故事，一只米老鼠公仔贯穿全片。

04.《猎魔人》第二季停拍



      美剧《猎魔人》第二季又停拍了。因为伦敦片场4名工作人员检测新冠病毒呈阳性。剧组表示要等足够安全才能复工。



01.万茜新片《兔子暴力》曝海报剧照





      由李玉、方励监制，申瑜执导，万茜、李庚希领衔主演，黄觉、潘斌龙和是安特邀主演的电影《兔子暴力》发布最新海报和剧照。

      《兔子暴力》是一部关于爱的电影，故事发生在一座即将废弃的南方重工业城市，水青（李庚希饰）从小被母亲曲婷（万茜 饰）抛弃，渴望归属感。某天，水青终于等回了失联17年的母亲，沉浸在久违的温暖当中。直到这份宁静被一个神秘男人打破。

      面对突然到来的危机，水青决定不惜一切地捍卫自己失而复得的爱。天真的女孩为此策划了一场匪夷所思的行动，一切也因她的计划逐渐失控……

02.《风平浪静》首周票房4700万



      本周七天市场仅产出票房3.95亿，单周观影人次仅1100万出头，均创下8月中旬以来的最差成绩。

      《金刚川》累计票房8.88亿，成为继《八佰》《家乡》《姜子牙》等片后，今年第四部跻身全球年度前十的国产片。

      《风平浪静》首周票房4700万，开画表现遥遥领先其他新片，也是本周末全球范围内票房最高的新片。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 信条 迪士尼 猎魔人 兔子暴力
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兔子暴力 (2020)

0.0

导演：申瑜

主演：黄觉 万茜

在线播放

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