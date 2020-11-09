过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.《信条》全球票房破3.5亿美元

据悉，《信条》制作成本为2.05亿美元。 ​​​​

02.《副总统》女演员恭喜女副总统

迪士尼年度暖心视频《魔法常在》来了！这支短片讲述了一位祖母和她孙女之间的故事，一只米老鼠公仔贯穿全片。

04.《猎魔人》第二季停拍

01.万茜新片《兔子暴力》曝海报剧照

《兔子暴力》是一部关于爱的电影，故事发生在一座即将废弃的南方重工业城市，水青（李庚希饰）从小被母亲曲婷（万茜 饰）抛弃，渴望归属感。某天，水青终于等回了失联17年的母亲，沉浸在久违的温暖当中。直到这份宁静被一个神秘男人打破。





面对突然到来的危机，水青决定不惜一切地捍卫自己失而复得的爱。天真的女孩为此策划了一场匪夷所思的行动，一切也因她的计划逐渐失控……