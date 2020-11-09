万玛才旦导演新作《气球》，今日发布了“生死轮回”版海报。

时光网讯 今日，即将于11月20日全国上映，由万玛才旦编剧、导演，索朗旺姆、金巴、杨秀措领衔主演的电影《气球》，发布“生死轮回”版海报。海报中充满了具备丰富解读空间的电影意象，如白色气球般的月亮高挂天空，母亲的侧脸化为大地山峦，孩子们手中的红气球飞远，代表着生命的远离，与远处极具西藏特色的“煨桑”（烟火祭祀）交相辉映。







达杰（金巴 饰）与父亲、儿子一起眺望天上的气球





观众随着孩子们的视线抬眸远望，仿佛看到了生与死的距离、人与人的距离、轮回的距离，远近之间，无声地诉说着对生与死的无奈与无解。生死轮回中的矛盾与迷惘，传统信仰与现代生活的冲突与融合，让《气球》成为一部兼具电影艺术美感、藏地文化底蕴与人文哲思的高口碑人文佳片，被不少资深影迷列为心目中的年度最佳影片。







达杰（金巴 饰）与妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）





多元意象丰富解读

独具藏地文化底蕴的人文佳片





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了灵魂与现实的紧张关系。20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。





妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。







卓嘎（索朗旺姆 饰）和妹妹阿尼（杨秀措 饰）眺望天上的气球





正如“生死轮回”海报中的意象呈现，在电影《气球》中，万玛才旦导演对信仰、生死轮回的人文观照一以贯之，其独有的藏地文化特色，红白气球的哲学意象、各种隐喻，以及充满形式感、梦境感的唯美影像，具备丰富的多元意象解读空间，使得本片极具人文高度，引发资深影迷的广泛热议。





同时，《气球》在《撞死了一只羊》之后，回归了贴地气的现实主义创作路径，其叙事底色更为通俗易懂，围绕着普通藏族家庭是否生孩子的主要矛盾，女性意识的懵懂觉醒，信仰与现实之间的束缚与挣扎，对传统的反思和挑战，兼具文化趣味与现实思索，更是令不少普通观众感同身受。











首次全国院线放映

大师佳作不容错过





相较于以往作品，电影《气球》不仅收获了学院派及资深影迷的喜爱，也以更为亲切的叙事方式向普通观众传递作品的主旨，是万玛才旦电影中离普通观众距离最近的一部作品。为此，电影《气球》也是万玛才旦近期执导电影中第一部面向全国院线发行的作品，不再仅仅局限于艺术院线放映，让更多观众有机会走进影院，与万玛才旦电影作品零距离接触，欣赏这部难得的人文佳作。

编辑：甄甏甏