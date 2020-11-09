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电影"热血合唱团"发布刘德华手写信

"你我都需要被治愈 每个人都需要鼓励"

2020-11-09 10:32:38 来源：Mtime时光网

刘德华主演的《热血合唱团》，今日发布了男主角刘德华的手写信海报。
　　时光网讯　“你我都需要被治愈，每个人都需要鼓励。”关信辉导演、刘德华监制并领衔主演的年度治愈戏《热血合唱团》发布刘德华手写信，“如果没人给你那道光，你就要努力成为自己的那道光！”刘德华亲笔写下这些充满真挚和情感的文字，献给2020年每个需要力量、需要治愈的你。影片将于11月13日全国公映，目前火热预售中。


《热血合唱团》刘德华饰演严梓朗

　　2020年由于疫情原因，每位观众都渡过了并不容易的一年，可能都曾经历过难过、愤怒、怀疑，如刘德华所写“最后我们忘记了怎么爱自己”。刘德华特意用亲笔信的方式为大家传递能量，希望教大家如何排解难过。有网友评价这份手写信：“近年过得实在太难，这封信真的有鼓舞到我，被你的字治愈了！”

　　刘德华是粉丝心中的不老男神，也是永远的榜样。出道近40年，他从跑龙套的无名之辈，一步步成长到如今一呼百应的四大天王。曾经历过质疑与低谷，仍然不断努力充实自我，随时在为机会的到来做准备。当刘德华写下“如果没人给你那道光，你就要努力成为自己的那道光。”就像是他用自己的人生在鼓励所有人走出黑暗，找回自己。


《热血合唱团》刘德华希望借电影带来治愈

　　除了信里真挚的内容，不少网友更感叹被刘德华的字帅到，粉丝直言“每一个字都写在我审美上”。从信里华仔温柔坚定的字迹，可以看出他发自肺腑的真情实感。结尾处“如果很难过就大声唱出来！一起用音乐治愈人生。”更是一句戳中观众泪点，有人感叹“天王就是天王，是我一辈子的老师”。

　　这封字字暖心的亲笔信，也代表着刘德华选择主演并监制《热血合唱团》的初心——用电影和音乐的力量去温暖每一个人。《热血合唱团》是刘德华今年首部在院线上映的作品，他个人最大的愿望之一，就是希望透过大银幕将这份温暖和治愈传递给观众，可见天王的信心与诚意。


年度治愈戏《热血合唱团》11月13日全国公映

　　电影《热血合唱团》为促进上海电影发展专项基金资助项目，由上海博纳文化传媒有限公司、博纳影业集团股份有限公司、博纳影视娱乐有限公司、梦造者娱乐有限公司、双喜电影发行（北京）有限公司出品，关信辉导演，刘德华监制并领衔主演，影片将于11月13日全国公映，目前火热预售中。


电影《热血合唱团》刘德华手写信海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 热血合唱团 刘德华
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