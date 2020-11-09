



地狱男爵男友力大爆发

解锁猛男吸猫新姿势





二战期间地狱男爵被纳粹当做最后的武器召唤至人间，布鲁姆教授却从纳粹手中夺下了这个刚出生的“恶魔之子”，并将其养育成人。在养父的影响下，长大后的地狱男爵虽然依旧顶着粗犷凶恶的恶魔外表，但内心深处却充满善良温柔和正义。在新发布的吸猫大佬海报中，地狱男爵包揽4只豹猫，左拥右抱的姿态俨然成为了爱猫人士眼中的人生赢家。







地狱男爵与血皇后





而根据漫画的设定，地狱男爵其实是一名资深猫奴，无论是执行任务还是待在超自然调查防御局（B.P.R.D）进行训练，只要有猫出现，地狱男爵就会瞬间开启吸猫模式疯狂讨好猫主子，与其粗犷生猛的红色肌肉猛男外表形成巨大的反差萌，惊呆网友的同时也圈粉无数。





在此前发布的片段中，地狱男爵与野猪怪在教堂展开大战，上校本·戴米奥在危机关头变身美洲豹与地狱男爵并肩作战。不禁让人遐想战斗结束后，地狱男爵会不会瞬间变成撸猫达人，对上校本·戴米奥这款大型“豹猫”伸出魔爪。







酒吧中的地狱男爵





相比粗犷凶恶的外表，爱好摇滚、撸猫，并且喜欢抽雪茄喝啤酒的他更像是内心单纯且叛逆的大男孩，“心有猛虎，细嗅蔷薇”的温柔也让许多女性观众重新审视地狱男爵这个角色，厚实的胸膛加上骨子里的善良和正义感，男友力瞬间爆表，让人感受到满满的安全感。





地狱男爵绝境反杀史前巨人

战力全开视效点燃银幕





除了肌肉生猛的外表，地狱男爵的真实力量同样不容小觑。在最新发布的正片片段中，地狱男爵受欧西里斯会社的邀请，来到英国解决四处捕食人类的丧尸巨人，不料却误入陷阱身受重伤，随后又遭遇三个丧尸巨人手持利刃、巨棒的狂暴围攻，险象环生命悬一线。







《地狱男爵：血皇后崛起》吸猫大佬海报





凭借强大的恢复能力和不死之身，在危急关头夺下巨人的巨型大宝剑直劈对方脑壳，完成首杀。更与巨人在比拼力量的对决中，不落下风一击制胜。双方体型上的巨大反差，让这场战斗的惊险刺激程度倍增，视觉上也带来强大的冲击力。





除了激烈刺激的动作场面，电影中更有无数充满想象力和视觉冲击力的震撼特效场景，全部由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔全程把关，汇集包括曾获奥斯卡最佳化妆造型奖的乔尔·哈罗Joel Harlow在内的好莱坞顶尖制作团队，在年末为观众奉上一部拥有极致动作元素与顶级特效的好莱坞超英特效大片。





同时大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇也将还原地狱男爵漫画中的经典故事，地狱男爵浴火觉醒战力全开，与血皇后上演一场决定世界命运的终极对决。





电影由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，集结大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星组合，共同打造了一部充满意外惊喜，且与众不同的好莱坞超英大片。