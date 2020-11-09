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"鬼灭之刃"日本破200亿跻身影史TOP5

这部热血少年漫真的要超越《千与千寻》？

2020-11-09 13:47:20 来源：Mtime时光网

《鬼灭之刃》不得了！
　　网友绘制的破200亿海报（来源见水印）

　　时光网讯 《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》在日本电影市场停不下来，上映24天，累计票房204亿8361万1650日元(人民币约13亿)，观影人次1537万。超《千与千寻》（61天）成最快破200亿的电影。

　　《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》目前排名日本影史第5位，日本影史本土电影第3位。真的要挑战《千与千寻》308亿日元（19.58亿人民币）的总冠军宝座吗？

      影片在在中国台湾票房也势如破竹，该片于10月30日在当地开画，上映首周3天进账1.17亿元新台币，超越了《冰雪奇缘2》《你的名字》，创造当地动画电影开画票房的影史新纪录。


中国内地预告海报

   编辑：小火纸

关键词： 鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇 200亿
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