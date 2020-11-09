2020-11-09 13:47:20 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
导演：Haruo Sotozaki
主演：花江夏树 鬼头明里
在线播放
导演：宫崎骏
主演：柊瑠美 入野自由
《鬼灭之刃》在日本继续狂破票..超《千与千寻》 成最快破100亿..
它是今年日本动画第一爆款《鬼灭之刃》剧场版超高票房背..
"鬼灭之刃剧场版"日本票房创纪.."无限列车篇"现象级开画 全球..
验证码：
自由彼岸
2分钟前
宫崎骏前十占了五个
donychow
1小时前
这样的片都能爆
jun_sky
日本这些年也是没什么佳作出现了，才会机会让这种中规中矩的片捡漏。
光明王
我看过一篇文章，里面讲日本的一种宣传手段，叫做全媒体造势，而日本人又容易被忽悠，所以隔一段时间就有这种不正常的现象，比如冰雪1和冰雪2的对比
前任跟有钱老头走了
2小时前
网上高请快点资源更新把 内地引进的肯定有删减 ····
壹只猫
别阉就行
何新弟
依然是少年拯救世界、中二大喊大叫的主角和打架时没完没了的内心独白
老羊2小时前
评价到位！
专注的马湘云
日本人口才我们十分之一不到，20年前有20亿票房，厉害
口袋电影君
3小时前
内地快点引进吧！！
邓伦弄坏一张道具弓 竟然要赔50多万？
德普被法院认定"打老婆" "鬼灭之刃"破150亿
华纳要求他辞演并重新选角 档期也推迟一年
全球票房3.5亿 再督促别忘记电影院重要性
二战真实事件改编 引进首部纯坦克大战电影
查看更多