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《叶问4》获第16届中美电影节4项大奖

甄子丹夺最佳男主角 新作继续弘扬中华文化

2020-11-09 14:10:55 来源：Mtime时光网

在第十六届中美电影节上，《叶问 4》获得了四项大奖。
      时光网讯 近日作为中美电影与电视交流，最重要的官方活动之一，第十六届中美电影节如期举行，来自两国的影视人首次通过“线上”的方式参加此次电影节，分享好的影视作品的同时也针对后疫情时代电影产业的挑战与机遇进行了深入探讨与交流。国际动作巨星，甄子丹携新作《叶问 4》收获电影节四大奖项，个人获得“最佳男主角”与“最佳制片人”两项大奖。


      在本次第十六届中美电影节上，《叶问 4》分别获得了四个奖项，包括“年度最佳制作人金天使奖”，“年度最佳导演”、“年度最佳男主角”、“年度最佳男配角”四项大奖。


      因受疫情原因影响，本次的中美电影节无法举行颁奖仪式。 获得“年度最佳男主角”的甄子丹以视频形式对作品获奖表示感谢，并表达对电影角色的思考：“我最引以为豪的是，这部电影使任何人，无论国籍、语言都能在同一故事中感受到故事的味道和精神。成功的角色不仅可以带给观众极大的喜悦，让大家被角色的魅力和感染力所打动，还可以让角色的善良传递充满阳光的能量。”同时甄子丹也表示将不忘初心，继续拍好代表中国人的电影，与世界分享。甄子丹在担任影片主演的同时，作为该片制片人之一也同时获得了本届中美电影节“年度最佳制作人”。


      央视首档互动国风少年创意节目《上线吧！少年》也将于近期播出，甄子丹为节目的国风少年成长计划助力官，对少年们进行指导，为少年的成长添彩。节目致力于打造国风文化新符号，全方位展现中国优秀传统文化，节目立意与甄子丹也相当契合，从小出生武术世家便与中国传统武术产生了不解之缘，从影视作品等多方面都一直在坚持对中国传统文化进行表达，并一步步走向了国际舞台，也向全世界观众传递了中国文化及东方角色的独特魅力。

   编辑：怀旧党

关键词： 甄子丹 叶问
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