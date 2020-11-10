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时光早报:华纳开除德普，千万片酬照付

"星爵"吴京合作新片 恐怖片《隐形人》内地定档

2020-11-10 09:01:43 来源：Mtime时光网

周二好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.德普退出《神奇动物3》后仍拿片酬



      不久前，约翰尼·德普宣布退出该系列，不再饰演格林德沃。《好莱坞报道者》报道称，华纳兄弟仍将为约翰尼·德普全额支付《神奇动物3》片酬，尽管他在被开除前只拍摄了一场戏。

      《神奇动物3》原定2021年11月12日北美上映，现推迟到2022年7月15日上映

02.“星爵”克里斯·帕拉特和吴京合作动作喜剧



      据外媒报道，“星爵”克里斯·帕拉特和“战狼”吴京将携手主演一部动作喜剧，翻拍越南同名电影《西贡保镖》。影片由环球影业出品，《复仇者联盟4》导演罗素兄弟担任制片人。

      越南版《西贡保镖》中，帅气、严谨的阿郑，搭配机灵、搞笑的好友阿袁，这次西贡保镖公司接下的任务是负责保护鲜乳大王集团继承人亨利。然而亨利却在父亲葬礼上遭歹徒绑架，两人碰上当保镖以来最难搞的任务；这场阴谋的幕后黑手究竟是谁？阿郑和阿袁该怎么弥补过失？最重要的是，亨利是否能顺利出席集团董事会，将公司赢回来？

03.《寂静之地3》定档2022年



      《寂静之地3》定档2022年公映。该片导演奖换为Jeff Nichols。

      《寂静之地2》原定今年3月20日北美公映，因疫情被迫推迟，目前档期为2021年4月23日。

04.杰拉德巴特勒将演第四部"陷落"动作片



      据外媒报道，第四部陷落系列电影《黑夜陷落》(Night Has Fallen)已开始运作。前作《天使陷落》导演里克·罗曼·沃夫和编剧罗伯特·马克·卡门回归，巴特勒继续扮演白宫特勤迈克·班宁，剧情暂保密。

　　“杰拉德·巴特勒陷落宇宙”2013年开启，《奥林匹斯的陷落》《伦敦陷落》《天使陷落》三部全球总票房超5亿美元。 ​​​



01.恐怖片《隐形人》内地定档12月4日



      《升级》导演雷·沃纳尔执导，《使女的故事》女星伊丽莎白·莫斯主演的恐怖片《隐形人》宣布定档12月4日内地上映。

     影片讲述女主角Cecilia从一段饱受虐待的关系中逃脱，前任是个有钱又聪明的科学家。前任“自杀”后给其留了一大笔遗产，然而Cecilia怀疑他的死根本就是一场骗局——他使自己变成了隐形人，继续折磨她。 

02.《金刚川》内地票房破9亿



      截止今晨，上映第19天的抗美援朝题材电影《金刚川》内地总票房破9亿。在今年的内地票房榜中，《金刚川》的成绩暂居第四名，前三名分别是《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 神奇动物3 德普 星爵 吴京 隐形人 寂静之地3
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