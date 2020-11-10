时光网讯 范·迪塞尔
主演的漫改超英电影《喋血战士》
北美卡在疫情来临前上映，但很快就在影院下线，最终全球票房才3348万美元（内地4554万人民币）。影片投资4500万美元，但依靠付费点播（PVOD）电影公司似乎略有盈利。
近日投资方DMG老总丹·密茨
透露，包括范·迪塞尔
在内在主创都将回归续集。
丹·密茨接受comickmovie.com采访时说：“我觉得《喋血战士》
很成功，很多人都看了，影院下映后依旧获得不错的成绩，在疫情之前你很少会考虑到这种操作。范·迪塞尔和其他人会继续拍吗？是的，因为电影拍得不错，反响也不错。只是（付费点播）的反响不像院线票房的反响那么透明。”
从丹·密茨说的话来判断：影片最终还是盈利了，所以不远的将来影片续集或许真的会面世。
《喋血战士》改编自勇士漫画，讲述原是士兵的主人公，受了重伤后被尖端纳米技术救活，成为具有再生、变形、控制电子设备等能力的“喋血战士”。艾莎·冈萨雷斯（《速度与激情：特别行动》）、盖·皮尔斯（《钢铁侠3》）、托比·凯贝尔（《猩球崛起2》）等共同出演。
2015年，勇士娱乐曾携手中国公司DMG印记高调宣布将打造自己的超级英雄宇宙，双方宣布将拍摄五部电影，首部电影《喋血战士》忙活了4年多，终于在2020年春天上映。