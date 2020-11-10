







从丹·密茨说的话来判断：影片最终还是盈利了，所以不远的将来影片续集或许真的会面世。





《喋血战士》改编自勇士漫画，讲述原是士兵的主人公，受了重伤后被尖端纳米技术救活，成为具有再生、变形、控制电子设备等能力的“喋血战士”。艾莎·冈萨雷斯（《速度与激情：特别行动》）、盖·皮尔斯（《钢铁侠3》）、托比·凯贝尔（《猩球崛起2》）等共同出演。





2015年，勇士娱乐曾携手中国公司DMG印记高调宣布将打造自己的超级英雄宇宙，双方宣布将拍摄五部电影，首部电影《喋血战士》忙活了4年多，终于在2020年春天上映。