黑白无间的“捉鬼”之战究竟谁输谁赢？潜行卧底之间相互过招又暗藏哪些惊天秘密？





时光网讯 港式警匪⽚电影《无间行者之生死潜行》今日（11月10日）发布定档海报和定档预告及剧照，正式宣布11月20日爱奇艺全网独家上线。电影由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演，梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、甘婷婷、连诗雅、黄德斌、张柏文等联袂出演，黑白无间的“捉鬼”之战究竟谁输谁赢？潜行卧底之间相互过招又暗藏哪些惊天秘密？









此次曝光的预告信息量十足，爆破、飞车、枪战等大场面动作戏皆是首次在观众面前露出，电影中的台词“蝙蝠在兽里面扮鸟，在鸟里面扮兽，两边都不讨好”的古老寓言更是一语双关包含深意，不仅点出了两人隐藏的卧底身份，还预示着二人最后的结局命运，一位是在黑帮中忍辱负重十年，日夜活在生死边缘的警方卧底丁卓飞（谢天华饰）；一位是毒贩安插于警队，但却步步高升、如鱼得水的黑帮卧底段一凡（周柏豪饰）。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面——他们都想做个好警察，到底谁能如愿？11月20日悬念即将揭晓。











作为港产警匪片，《无间行者之生死潜行》的台前幕后班底堪称豪华，影片在阵容上不仅力邀谢天华、周柏豪、吕良伟三位优秀演员领衔主演，还云集了梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、连诗雅、黄德斌、张柏文等一众有口皆碑的实力派TVB金牌港星。监制钟少雄，曾与王晶联合执导《旺角监狱》《澳门风云》等多部大热电影作品，导演黄家辉，香港电影界著名的“黄氏三兄弟”之一，曾参与拍摄《倩女幽魂》、《东风雨》、《画皮》等多部经典影视作品 。有着全港院线阵容班底为影片保驾护航，《无间行者之生死潜行》的制作水准可见一斑。









跟随定档预告一同曝光的定档海报吸睛十足！谢天华与周柏豪身处画面上方中央，双雄之间紧张对峙感扑面而来，暗红色的底色映衬在两人脸中，黑白身份莫辨，似乎也在预示两人的最强卧底之战即将打响。海报核心视觉硝烟弥漫，爆破、枪战、飞车等动作场面初现端倪，卧底警察谢天华面色凝重独自一人看向前方，他身背的挎包内所装为何物？无人知晓，一条大路通向前方，他是一条道走到“黑”？还是将正义坚持到底？11月20日，敬请期待。









本次发布的剧照也体现了独特的犯罪质感，由陈启泰、许绍雄分别饰演的社团老大尽显大佬做派，城府极深，而谢天华、周柏豪饰演的两派卧底，则各自为信念而战，一明一暗的交锋即刻开战；吕良伟饰演的香港警司，面容严肃，势必要将罪犯绳之以法的态度就写在脸上。这不禁让好奇的观众心生疑惑，这场轰动全港的警匪大对决将会如何收场？









电影《无间行者之生死潜行》由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演、梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、甘婷婷、连诗雅、黄德斌、张柏文出演。