文特沃斯·米勒：我退出《越狱》。正式官宣。











米勒在ins上感谢了粉丝们对他的支持，也谈到了对于LGBTQ社区的霸凌现象，然后提及了新一季《越狱》，







（图片不是加载不出来，他发的就是一张空白图）





全文如下：





“这是我最喜欢的IG账号”，有人给我留言。





谢谢你，我想让你知道我看到了这条留言。我看到了积极的留言和私信（真的收到好多），充满情感，充满支持，我很感激。





很显然，也有我没那么喜欢的评论和私信。这些人是谁？在我的页面上说那种话？他们是来自什么落后的、石器时代价值观的国家？美国么？





我不会消失（太多有意思的东西要po），我不为自己担心，我在网上无法被“霸凌”，我太强大，“删除。拉黑。删账户。”之类的就完了。





但我会为那些浏览我页面的酷儿孩子们担心，他们无论是刚刚出柜还是正在考虑……我不想让他们看到这些狗屎。





还有个与此有关的消息，我退出《越狱》。正式官宣。





不是因为社交网络上发生的事情（虽然有很大关系），我只是不想再演直男了，他们的故事讲了一遍又一遍。





所以，不会再有迈克了。如果你是《越狱》的粉丝，想要看到更多季……我理解你们的失望，我很遗憾。





如果你因为爱上了一个虚构的直男角色，这个角色还是同性恋演员扮演的……为此火冒三丈的话。





这就是你的事儿了。——文特沃斯·米勒。（彩虹旗标志）







“林肯”多米尼克·珀塞尔对此的回应是，“以往的工作经历很有趣，完全理解和支持你的理由。很开心你为了健康和真相，做出了这个决定。继续发ins……爱你，兄弟。”



