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米勒:迈克不会回归"越狱"第六季了

"我不想再演直男了 他们的故事讲了很多遍"

2020-11-10 15:25:15 来源：Mtime时光网

文特沃斯·米勒：我退出《越狱》。正式官宣。


　　时光网讯　此前《越狱》男主角之一“林肯”多米尼克·珀塞尔在instagram上宣布，本剧要准备拍第六季了，但没有公布更多细节。但近日在剧中饰演他弟弟“迈克”的文特沃斯·米勒却斩钉截铁地表示，他并不打算回归。

　　米勒在ins上感谢了粉丝们对他的支持，也谈到了对于LGBTQ社区的霸凌现象，然后提及了新一季《越狱》，


（图片不是加载不出来，他发的就是一张空白图）

全文如下：

　　“这是我最喜欢的IG账号”，有人给我留言。

　　谢谢你，我想让你知道我看到了这条留言。我看到了积极的留言和私信（真的收到好多），充满情感，充满支持，我很感激。

　　很显然，也有我没那么喜欢的评论和私信。这些人是谁？在我的页面上说那种话？他们是来自什么落后的、石器时代价值观的国家？美国么？

　　我不会消失（太多有意思的东西要po），我不为自己担心，我在网上无法被“霸凌”，我太强大，“删除。拉黑。删账户。”之类的就完了。

　　但我会为那些浏览我页面的酷儿孩子们担心，他们无论是刚刚出柜还是正在考虑……我不想让他们看到这些狗屎。

　　还有个与此有关的消息，我退出《越狱》。正式官宣。

　　不是因为社交网络上发生的事情（虽然有很大关系），我只是不想再演直男了，他们的故事讲了一遍又一遍。

　　所以，不会再有迈克了。如果你是《越狱》的粉丝，想要看到更多季……我理解你们的失望，我很遗憾。

　　如果你因为爱上了一个虚构的直男角色，这个角色还是同性恋演员扮演的……为此火冒三丈的话。

　　这就是你的事儿了。——文特沃斯·米勒。（彩虹旗标志）


　　“林肯”多米尼克·珀塞尔对此的回应是，“以往的工作经历很有趣，完全理解和支持你的理由。很开心你为了健康和真相，做出了这个决定。继续发ins……爱你，兄弟。”

　　米勒在剧中的妻子“莎拉”扮演者莎拉·韦恩·卡丽丝也表示了支持，“很感激我们所经历的一切，献上深深的爱，我支持这个决定。对于所有粉丝来说，要知道：《越狱》的卡司是对酷儿社群非常友好的，我们和LGBTQ+社群中的朋友和家人站在一起，为他们的权力和艺术工作而奋斗，一直是这样。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 越狱 文特沃斯·米勒
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