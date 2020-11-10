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"哆啦A梦:大雄新恐龙"发新冒险版预告

木村拓哉"献吻"哆啦A梦 带你重回儿童节

2020-11-10 16:45:08 来源：Mtime时光网

《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布“新的冒险”版预告及海报，即将于12月11日全国公映！
　　时光网讯　动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布“新的冒险”版预告及海报，即将于12月11日全国公映！在这部影片中，大雄和他的伙伴们乘坐时光机回到了白垩纪，一向软弱的大雄这次担负起了帮小恐龙们找同伴的任务，全新的冒险让大雄收获了成长，成为了更优秀的自己！

　　此次剧场版对于“哆啦A梦”系列意义重大，既是“哆啦A梦”连载50年的纪念作品，同时也是第40部剧场版《哆啦A梦》，影片邀请了木村拓哉、渡边直美等超人气演员参与配音，川村元气担当编剧，超豪华的幕后阵容也为影片增加了不少精彩看点。


大雄和伙伴们乘坐哆啦A梦的时光机

进化成更好的自己！
大雄为新伙伴踏上冒险之旅
 
　　在《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日释放的海报中，大雄、哆啦A梦与伙伴们出现在远古时代的草原上，在他们的身后，三角龙、剑龙等庞然巨兽清晰可见，给观众带来一种穿越时空的错觉。而在“新的冒险”预告中，镜头以新角色双生恐龙的视角展开，在破壳而出的瞬间见到了大雄与哆啦A梦。

　　一向被胖虎、小夫嘲笑的大雄意外获得了恐龙蛋化石，经过哆啦A梦的帮助，竟然真的孵化出来了双生恐龙——小啾和小咪！在某次妈妈的“查房”中，大雄偷偷饲养的双生恐龙只得暂时转移到屋顶上，而这引起了邻里住户们的骚动。为此大雄和伙伴们决定前往白垩纪，为双生恐龙寻找同伴。


大雄和伙伴们回到白垩纪看见恐龙
 
　　《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是哆啦A梦诞生50周年的纪念之作，片名和题材致敬了1980年的第一部剧场版《哆啦A梦：大雄的恐龙》，但剧情是完全创新的故事。

　　大雄与伙伴们回到白垩纪寻找双生恐龙的同伴，凶猛的食肉恐龙、分不清是敌是友的神秘猿人使得这场远古时代的冒险困难重重。此外，大家所熟悉的霸王龙、甲龙等经典恐龙形象也将在影片中以3D形象出现，逼真还原白垩纪更值得大家期待！
 

哆啦A梦和大雄等待恐龙破壳而出

木村拓哉“献吻”哆啦A梦 
50周年纪念作带你重回儿童节

　　在《哆啦A梦：大雄的新恐龙》日本公映当天，为影片中神秘男子吉鲁配音的木村拓哉，专门在微博等社交平台公开了与哆啦A梦的花絮小视频，视频中木村拓哉主动“献吻”哆啦A梦，如此有爱的互动瞬间让不少粉丝直呼“太可爱了，期待电影早日引进！”、“大小可爱合体，俘获全年龄段的喜爱”！

　　作为哆啦A梦系列50周年纪念作品，影片不仅邀请了刷新本系列最高票房纪录的《哆啦A梦：大雄的金银岛》的导演今井一晓与编剧川村元气再度联手，还联动了日本摇滚乐队Mr.Children献唱主题曲，如此豪华的幕后阵容，定会为这部50周年纪念之作增加更多看点！
 
　　因为疫情原因，往年如约在儿童节上映的《哆啦A梦》剧场版电影，今年未能上映。现如今疫情好转，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》发布“新的冒险”预告及海报宣布即将于12月11日上映，带观众重新回到儿童节！


大雄给小恐龙比身高


“新的冒险”版海报竖版

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哆啦A梦 大雄的新恐龙 预告片 海报
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