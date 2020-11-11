在惊悚题材之外，这位好莱坞新星也展示了自己独特的魅力。















安雅·泰勒-乔伊1996年4月16日出生于美国佛罗里达州迈阿密，是家里六个孩子中最小的一个。





安雅的母亲是位西班牙与英国混血摄影师和室内设计师，父亲是位苏格兰与阿根廷混血快艇竞赛手。





她在婴儿时期随父母搬到阿根廷，6岁时在只会说西班牙文的情况下搬到英国伦敦。在伦敦，她先是进入了希尔豪斯国际预备学校学习，之后进入私立学校女王门学校就读。





安雅从小便有一个演员梦。16岁时，她离开了学校，追求自己的表演事业。17岁时，她在伦敦的哈洛德百货逛街时被星探相中，成为模特。不久，安雅便进入了影视行业。





2014年，安雅在罪案剧《摩斯探长前传第二季》中饰演了一个小角色。















《女巫》根据真实事件改编，它发生在著名的萨勒姆猎巫事件62年前（1630年），是新英格兰殖民地历史上第一起面对女巫的大众歇斯底里事件。影片故事以及人物台词基本上都来自于文献记载。





电影中，由于无法苟同教会的做法，虔诚的清教徒威廉遭到种植园的驱逐，被迫带着妻子凯瑟琳和一众儿女远迁来到一处荒芜所在。他们白手起家，历经艰辛，而尚在襁褓中的儿子意外失踪则令一家人的心头蒙上挥之不去的阴影。











安雅·泰勒-乔伊在片中饰演威廉和卡瑟琳的大女儿托马辛。她在照看婴儿山姆时，山姆突然失踪，托马辛因此受到母亲卡瑟琳的指责。一连串神秘事件后，连续失去丈夫和儿女的母亲企图掐死托马辛，却被她杀死。满身鲜血的托马辛，终于决定与黑公羊对话，祈求与黑暗交换灵魂……





凭借该片，安雅获得了第26届哥谭独立电影奖-最具突破演员奖 、第22届英国帝国电影奖-最佳新晋女演员奖。这部电影也让很多人看到了安雅作为演员的潜力。





据说，安雅寄来的录像带是导演罗伯特·艾格斯看到的第一段试镜录像，最终她也顺利得到了这个角色。











2017年，安雅·泰勒-乔伊主演的恐怖片《分裂》上映。这部电影对安雅意义重大。









电影中，詹姆斯·麦卡沃伊饰演的男主凯文患有精神分裂，有着多重人格疾病，他被精神病医生诊断出有23重人格，而且其中有一种人格能控制其他人格。凯文在其中一个人格状态下绑架了三个少女，其中有一个女孩凯西逐渐意识到了他的问题。于是Kevin和自己的多重人格、以及身边的人展开了斗争……





安雅·泰勒-乔伊在片中饰演高中生凯西。凯西从小就非常不幸，她冷静，孤僻，希望逃离人群。同时也是一个聪明的女孩子，具有敏锐的观察力。面对具有多重人格，甚至具有“超能力”的凯文，凯西与之斗智斗勇，最终挽救了自己。











安雅在《分裂》中的表演再次证明了她非常适合惊悚片这种电影类型，凭借这次表演，安雅获得了第70届戛纳国际电影节-肖邦杯-最佳新人女演员奖。





《分裂》也让很多观众，包括中国观众认识了这个有着一双大眼睛的女孩。之后，M·奈特·沙马有拍摄了续集《玻璃先生》，将他过往作品中的经典角色糅合进这部电影。















2020年，全球遭遇疫情的袭击，很多电影不得不撤档或改档。安雅今年却逆流而上，在银幕、荧屏上都很有存在感，















爱玛是一位美丽聪明的富家女，她相当自负，爱插手他人感情，充当红娘来乱点鸳鸯谱。而她在给另一个姑娘哈丽埃特安排对象时，爱上了比她年长的绅士奈特利先生……





演惯了惊悚片、恐怖片的安雅演此次成功挑战爱情片，演活了一个有着诸多性格缺点但又不失魅力的姑娘。





简·奥斯汀的小说一直是好莱坞“小花”的试金石，安雅成功过关，也展示了自己驾驭不同类型角色的能力。









漫画《新变种人》算是《X战警》漫画比较冷门的分支，角色都是X教授和万磁王的学生，能力比较特别、奇怪。电影《X战警：新变种人》讲述五位年轻的新变种人，在一家秘密机构内发现了自己的能力，为了摆脱过去的罪恶，他们必须战斗来保护自己的故事。





该片比之前所有《X战警》电影都要暗黑，是按照恐怖片的模式拍摄的。











安雅·泰勒-乔伊在片中饰演的“秘客”属于魔法使用者，能制造灵能护盾和护甲，投射自己的灵魂，召唤出一种被称为灵魂剑的魔法武器。她可以实现时间和空间的跳跃，以地狱边境作为中转站进行空间跳跃。





可惜《X战警：新变种人》上映后票房和口碑都很一般，续集无望。安雅暂时还无法在漫威电影中获得一份长期合约。





不过，安雅今年在美剧中获得了突围的机会。





她主演的迷你剧《后翼弃兵》10月23日首播，很快成为近期口碑最好的美剧之一。











在这部剧集中，安雅再次独挑大梁，饰演天才棋手贝丝·哈蒙。





《后翼弃兵》根据沃尔特·特维斯的小说改编：20 世纪 50 年代末，年幼的贝丝·哈蒙被遗弃并托付给肯塔基州的一家孤儿院。她具有惊人的国际象棋天赋，同时对政府提供给孩童的镇静剂上瘾。贝丝被自己心中的恶魔所困扰，在药物和痴迷的双重作用下，她变成了一个令人印象深刻、技艺高超且富有魅力的弃儿，并决心打破男性主导的国际象棋界建立的传统界限……





《后翼弃兵》中字预告 “后翼弃兵”是国际象棋的一种开局方法，早先的下法当中，舍弃的是王翼兵，但是这种下法有很大的弊端，所以改进为放弃后翼兵，通过交换兵的位置，来获得棋局中心的控制权，从而打开了象、马、后的进攻路线，使得开局的棋面变得更为有利。





要有所得就要有所弃。《后翼弃兵》中，安雅演出了天才背后真正的代价。











安雅·泰勒-乔伊今年年仅24岁，履历表已经很满，未来的她可谓星途坦荡。





目前，安雅已经被导演乔治·米勒选中，出演《疯狂的麦克斯：狂暴之路》的番外篇电影。据悉，这部番外篇将聚焦《疯狂的麦克斯：狂暴之路》中查理兹·塞隆饰演的费罗莎的故事。





安雅·泰勒-乔伊将扮演年轻的费罗莎。除了查理兹·塞隆，影片主演还包括“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯和《海王》男星叶海亚·阿卜杜勒-迈丁等。这部影片之后，安雅可能要逐渐走向一线影星了。

编辑：羊羊