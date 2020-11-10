《沐浴之王》今日发布了“你永远是我弟弟”版剧情预告，彭昱畅与乔杉在片中饰演一对儿兄弟。

时光网讯 由彭昱畅、乔杉领衔主演的喜剧电影《沐浴之王》发布“你永远是我弟弟”版剧情预告，弟弟彭昱畅意外失忆“怀疑人生”，而哥哥乔杉则“循循善诱”，帮助公子哥彭昱畅成长为一代搓澡王者，真假兄弟欢乐逗趣，吊足观众胃口。影片由易小星执导，已定档12月11日全国上映。





彭昱畅霸总身份上线

乔杉意外“捡弟” “真假兄弟”斗智斗勇





在此次曝光的预告片中，彭昱畅饰演的公子哥肖翔高空跳伞不幸掉入河里导致失忆，乔杉饰演的民营小澡堂老板周东海则将计就计，收下这个“便宜弟弟”，让肖翔学会搓澡技能为自己打工，弥补他此前对自己造成的损失。







彭昱畅





事情朝着错位的喜感一路狂奔，一边是“便宜弟弟”不信是亲兄弟，薅了一把中年男人弥足珍贵的头发宣称要验DNA，并放下狠话“如果我们两个没有血缘关系你就完了”，一边是“假戏真做”中年男人身心俱疲的苦肉计嚎啕痛哭“虽然你不记得我这个哥，但是你永远是我弟弟”，究竟这对“塑料兄弟”会迎向怎样的结局，令人好奇。





虽然二人一路斗智斗勇，却也在共患难后展露了几分真心，想一起做大“搓澡”生意，成为“沐浴之王”。







乔杉





除此之外，彭昱畅也在该支预告片中首次曝光了霸总造型，冷漠又高傲的神态与搓澡的彭师傅形成强大的对比，完美地演出了不同角色的两种层次，更加让人期待拥有两种身份的彭昱畅将和乔杉碰撞出怎样的火花，“失忆”的霸总恢复记忆的那天，又有什么在等待着这对“真假兄弟”，有故事，有悬念，有喜感，令人期待12月11日电影上映。







卜冠今





“搓澡兄弟”欢乐逗趣

洗掉一年不开心





喜剧电影《沐浴之王》讲述了关于搓澡的欢乐故事，彭昱畅饰演的公子哥肖翔在与乔杉饰演的搓澡工周东海结下梁子后意外失忆，周东海见状心生一计，把肖翔以自己弟弟的名义骗回家当搓澡工，公子哥肖翔莫名其妙的搓澡生涯就此开始。不止两位大师傅，“妹妹”卜冠今、“表哥”金世佳也一起参与了欢乐的斗智斗勇，“搓澡家族”的故事即将展开！