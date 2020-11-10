除了万玛才旦导演莅临现场外，活动更特别邀请了电影策展人、影评人@奇爱博士（沙丹老师）担任主持人，著名导演、电影教育家、北京电影学院导演系教授谢飞老师，艺术家、作家、文艺评论家陈丹青老师，作为特邀嘉宾惊喜现身，万玛才旦导演更亲自为几位老师献上哈达。

嘉宾们就电影《气球》呈现的“信仰与现实如何抉择”的主题展开深度对谈，从不同维度解读电影的艺术内涵和文化价值，令现场观众受益颇深，现场更是多次掌声雷动。

据悉，《气球》11月13日即将开启10城全国路演，导演也会亲临路演现场，与当地观众分享《气球》创作背后的故事，11月20日全国上映。





万玛才旦被赞少有的电影作家

大师跨界对谈花式安利





万玛才旦导演近年来佳作不断，《塔洛》《撞死了一只羊》等作品更是横扫国内外各大电影节，是藏地电影新浪潮当之无愧的领袖人物，被称为行走在藏地的文化符码。这场对谈早在活动预热阶段就一票难求，更是实现了5秒钟就全部售罄的记录，可见导演在资深影迷心中的巨大影响力，以及《气球》颇高的期待值。





尤其是谢飞和陈丹青两位大师级嘉宾的加盟，更让这场对谈具备了文化破圈的意义。据悉，谢飞老师是万玛才旦导演在北京电影学院的老师，一路见证了万玛才旦导演的成长。万玛才旦导演扛起了藏地电影新浪潮的旗帜，他将自己的才华全数奉献给了自己生长的那片土地，这份热爱和坚守，以及对藏地文化传统的当代解读，令其作品独具魅力。







万玛才旦导演在电影《气球》超前点映现场





在谢飞老师看来，要拍好藏族电影，一定要有藏族的编导。万玛才旦导演是很不容易才出现的电影作家。他是藏族出身，有独立作家的能力，作品基本都是自己写自己拍，就像欧洲的伯格曼到费里尼，中国台湾的杨德昌或者王家卫。电影作家的作品一定有他自己的特色，不是纯娱乐化的，我们应该爱护它、支持它。





陈丹青与万玛才旦导演也是惺惺相惜，表示自己在去年通过《撞死了一只羊》认识导演后，就看完了其全部作品，并表示中国有这样一位作家和导演，非常惊讶。陈丹青表示，“这个家伙有点本事，我看过他所有的电影，每一部都非常动人。





《气球》里，他更老练了，永远有分寸感。”更表示，他之所以格外喜欢导演的作品，就是因为万玛才旦每部电影让他感受到背后的东西是慈悲，所有戏都非常善良，在华语电影中已经找不到这样的。最后更一语中的表示：《气球》这部电影非常牛逼。







艺术家、作家、文艺评论家陈丹青老师在电影《气球》超前点映现场





除了两位嘉宾外，主持人奇爱博士对万玛才旦导演也不吝赞赏，称赞其作品“是这两年中国电影当中非常重要的杰出的影片”。现场不少影迷和媒体记者朋友，在映后交流中，也是对《气球》表达的文化内涵热议不断，可以说，《气球》的意义并不仅仅局限于是一部藏语小众文艺电影，而是具有文化意义及普世价值的大师人文佳作，值得拥有更多观众。





全国路演即将开启

让《气球》飞进更多观众心中





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了灵魂与现实的紧张关系。20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。







著名导演、电影教育家、北京电影学院导演系教授谢飞老师在电影《气球》超前点映现场





妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





王家卫导演曾说过，万玛才旦导演是会讲故事的人！借助万玛才旦的眼睛，观众们不仅可以看到真实的西藏，更能在极致的电影视听艺术享受中，体会到不一样的藏地文化魅力及哲学思辨式的观影体验。





相较于以往作品，《气球》的故事也更加通俗易懂，避孕套引发的一系列黑色幽默，普通藏族家庭的生活群像、经济压力束缚下是否生孩子的话题、女性意识的懵懂觉醒等，也让更多观众产生强烈的内心情感共鸣。







陈丹青老师（左）、谢飞老师（中）与万玛才旦导演（右）合影留念





同时，手持摄影的方式也让观众沉浸在人物内心的焦虑情绪中，与人物实现灵魂共振；超现实的幻想、电影意象的对比等，则是对信仰的反思。可以说，《气球》既是万玛才旦离大众最近的作品，也是导演个人风格的继续强化与突破。





同时，《气球》也是万玛才旦导演近年作品中首部真正意义上全国院线放映的作品。据悉，电影《气球》即将在11月13日开启全国路演，覆盖上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州、西安、兰州、太原、厦门等全国10大城市。