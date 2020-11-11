网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：环球重启强森版《蝎子王》

“拔叔”有望接替德普出演《神奇动物3》

2020-11-11 09:09:58 来源：Mtime时光网

周三好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.强森《蝎子王》将重启



      据外媒报道，环球影业将制作《蝎子王》重启版。重启版将启用新的演员担任主演，原版主演道恩·强森将担任制片人。有有消息称，《蝎子王》重启版的故事背景会被设置在现代社会。 ​​​​

02.“拔叔”有望接替德普出演《神奇动物3》



      不久前，约翰尼·德普宣布退出《神奇动物》系列。有消息称，导演大卫·耶茨有意让《汉尼拔》男星麦斯·米科尔森接替德普，在《神奇动物3》中出演格林·德沃。目前这一选角还处在早期商谈阶段。

03.漫威超英剧集《旺达·幻视》曝新剧照







    伊丽莎白·奥尔森、保罗·贝坦尼主演的漫威新剧《旺达·幻视》曝光一组新剧照，黑白电视复古风。 ​​​​

    《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。该剧将于今年底登陆Disney+，但外面最新消息是可能要推迟到明年。



01.“小李”又去海边戏水





      “小李”又下海了！近日，45岁的莱昂纳多·迪卡普里奥携亲带友到加州马里布海滩戏水，新的表情包素材get。



01.山下智久退出杰尼斯事务所



      据日媒报道，山下智久已于10月底正式退出杰尼斯事务所。

      自8月绯闻事件后，山下智久被事务所要求自肃，期间有好莱坞电影邀约但因自肃无法参与拍摄。山下智久不想放弃此次机会，因此提出退所申请，并于10月底正式退出杰尼斯。 ​

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 蝎子王 神奇动物3 旺达·幻视 山下智久
关注时光网微信

相关电影/影人

蝎子王

蝎子王 (2002)

6.6

导演：查克·拉塞尔

主演：迈克·克拉克·..

在线播放

麦斯·米科尔森

麦斯·米科尔森

Mads Mikkelsen

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

旺达·幻视

旺达·幻视 (2020)

0.0

导演：马特·沙克曼

主演：保罗·贝坦尼

在线播放

山下智久

山下智久

Tomohisa Yamashita

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《曼达洛人》第二季概念图&剧照赏析

波巴·菲特盔甲现身 众人大战克雷特龙

40
《曼达洛人 第二季》相当好看啊！
2

《刺杀小说家》曝“最爽一战”预告

凡人弑神主线曝光 雷佳音杨幂等主演亮相

预告展现了“凡人弑神”的故事主线，雷佳音、杨幂、董子..
3

约翰尼德普退出《神奇动物在哪里3》

华纳要求他辞演并重新选角 档期也推迟一年

德普最近日子不好过
4

诺兰谈"信条"票房表现:我很激动!

全球票房3.5亿 再督促别忘记电影院重要性

“华纳当时在院线发行了《信条》，我很激动赚了3.5亿美..
5

俄罗斯坦克大战电影"猎杀T34"确认引进

二战真实事件改编 引进首部纯坦克大战电影

13
俄罗斯坦克大战电影《T-34坦克》确认引进，影片根据二战..

查看更多