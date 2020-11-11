周三好！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.强森《蝎子王》将重启















02.“拔叔”有望接替德普出演《神奇动物3》















03.漫威超英剧集《旺达·幻视》曝新剧照

































《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。该剧将于今年底登陆Disney+，但外面最新消息是可能要推迟到明年。











01.“小李”又去海边戏水



























01.山下智久退出杰尼斯事务所















自8月绯闻事件后，山下智久被事务所要求自肃，期间有好莱坞电影邀约但因自肃无法参与拍摄。山下智久不想放弃此次机会，因此提出退所申请，并于10月底正式退出杰尼斯。 ​