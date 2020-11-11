过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.强森《蝎子王》将重启
据外媒报道，环球影业将制作《蝎子王》
重启版。重启版将启用新的演员担任主演，原版主演道恩·强森将担任制片人。有有消息称，《蝎子王》重启版的故事背景会被设置在现代社会。
02.“拔叔”有望接替德普出演《神奇动物3》
不久前，约翰尼·德普宣布退出《神奇动物》系列。有消息称，导演大卫·耶茨有意让《汉尼拔》男星麦斯·米科尔森
接替德普，在《神奇动物3》中出演格林·德沃。目前这一选角还处在早期商谈阶段。
03.漫威超英剧集《旺达·幻视》曝新剧照
伊丽莎白·奥尔森、保罗·贝坦尼主演的漫威新剧《旺达·幻视》
曝光一组新剧照，黑白电视复古风。
《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。该剧将于今年底登陆Disney+，但外面最新消息是可能要推迟到明年。
01.“小李”又去海边戏水
“小李”又下海了！近日，45岁的莱昂纳多·迪卡普里奥
携亲带友到加州马里布海滩戏水，新的表情包素材get。
01.山下智久退出杰尼斯事务所
据日媒报道，山下智久
已于10月底正式退出杰尼斯事务所。
自8月绯闻事件后，山下智久被事务所要求自肃，期间有好莱坞电影邀约但因自肃无法参与拍摄。山下智久不想放弃此次机会，因此提出退所申请，并于10月底正式退出杰尼斯。