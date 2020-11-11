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开心麻花笑将集结，黄才伦张慧雯撒糖

荒诞喜剧《日不落酒店》曝推广曲MV

2020-11-11 10:00:30 来源：Mtime时光网

MV中，看似不苟言笑的丈夫却对妻子照顾有加，对于外人一本正经，但在面对自己妻子的时候，嘴角总是挂着笑容。
      时光网讯 日前，由岳小军监制，冯一平、刘峻萌、郝心悦编剧并执导，开心麻花演员黄才伦和“谋女郎”张慧雯主演，沈腾及一众开心麻花笑将联袂出演的荒诞喜剧电影《日不落酒店》发布首支MV。《日不落酒店》将于12月12日上映。

      荒诞电影《日不落酒店》里太多离奇的事情，集中发生在观星之旅一日游中。当石月从睡梦中醒来，意外撞上一位神秘外太空来客（沈腾饰），两人之间展开一段又一段令人捧腹大笑的故事。一系列匪夷所思的真相陆续浮出水面，酒店的每一个房间里，都正在发生着梦境里的真实故事。甜蜜的观星之旅，居然逐一遇到梦境里的真人真事。在妻子的帮助下，石月开启多重身份，克服心理障碍并释放自我。

      MV中，看似不苟言笑的丈夫却对妻子照顾有加，对于外人一本正经，但在面对自己妻子的时候，嘴角总是挂着笑容。而表面看起来“傻白甜”的妻子，却是丈夫面对困难时的心灵导师，总在关键时候为他解开迷惑。与预告一同曝光的剧照中，黄才伦和张慧雯既亲密又搞笑。

      作为创造日不落酒店最长不歇业记录的第五任店长，石月早已将酒店的工作与自己的生活融为一体，他生命中所有的严谨和无趣，在妻子的喜怒哀乐面前完全不值一提。一个计划控的男人，会因为妻子的梦想，而放弃难得的假期陪妻子体验观星之旅，甚至在面对突如起来的外星来客时，表现出来的也是对妻子的担忧，或许这种不宣于口的爱意，才是直男最大的杀手锏。

   编辑：羊羊

关键词： 日不落酒店
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日不落酒店

日不落酒店 (2020)

0.0

导演：冯一平

主演：黄才伦 张慧雯

在线播放

黄才伦

黄才伦

Cailun Huang

职业：

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张慧雯

张慧雯

Huiwen Zhang

职业：演员

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