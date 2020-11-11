MV中，看似不苟言笑的丈夫却对妻子照顾有加，对于外人一本正经，但在面对自己妻子的时候，嘴角总是挂着笑容。





荒诞电影《日不落酒店》里太多离奇的事情，集中发生在观星之旅一日游中。当石月从睡梦中醒来，意外撞上一位神秘外太空来客（沈腾饰），两人之间展开一段又一段令人捧腹大笑的故事。一系列匪夷所思的真相陆续浮出水面，酒店的每一个房间里，都正在发生着梦境里的真实故事。甜蜜的观星之旅，居然逐一遇到梦境里的真人真事。在妻子的帮助下，石月开启多重身份，克服心理障碍并释放自我。





MV中，看似不苟言笑的丈夫却对妻子照顾有加，对于外人一本正经，但在面对自己妻子的时候，嘴角总是挂着笑容。而表面看起来“傻白甜”的妻子，却是丈夫面对困难时的心灵导师，总在关键时候为他解开迷惑。与预告一同曝光的剧照中，黄才伦和张慧雯既亲密又搞笑。





作为创造日不落酒店最长不歇业记录的第五任店长，石月早已将酒店的工作与自己的生活融为一体，他生命中所有的严谨和无趣，在妻子的喜怒哀乐面前完全不值一提。一个计划控的男人，会因为妻子的梦想，而放弃难得的假期陪妻子体验观星之旅，甚至在面对突如起来的外星来客时，表现出来的也是对妻子的担忧，或许这种不宣于口的爱意，才是直男最大的杀手锏。