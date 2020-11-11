《南行九歌》是一部带有音乐片类型的剧情电影，在云南怒江取景拍摄，片中参与演出的几乎都是非职业演员，他们共同呈现出了最原生态的云南地方民族歌谣。





时光网讯 2020年第16届中美电影节、中美电视节开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼于美国西部时间11月8日晚落下帷幕。由中国著名导演章家瑞执导的新片《南行九歌》获得年度金天使大奖。





中美电影节由美国鹰龙传媒公司主办，联合了中国和美国好莱坞及多家媒体机构共同参与，旨在推动中美电影人之间的交流，增进中美电影市场的互补与合作，以电影为平台促进中美两国文化的交流和人民之间的友谊。今年受到疫情影响，第16届中美电影节和中美电视节开幕式暨金天使奖颁奖典礼是通过线上方式举行的，但依然有400多部作品参赛。最终，《南行九歌》斩获最高荣誉金天使大奖。









据了解，《南行九歌》是一部带有音乐片类型的剧情电影，在云南怒江取景拍摄，片中参与演出的几乎都是非职业演员，他们共同呈现出了最原生态的云南地方民族歌谣。由于疫情原因，杀青已久的《南行九歌》迟迟未能完成全部后期制作，为此章家瑞亲自担任剪辑指导，夜以继日地赶工，终于在中美电影节第一次亮相就斩获了金天使大奖，实属难得。





何晟铭担任该片的男主演。据他回忆，在拍摄《南行九歌》时，在险峻的深山里，出入都很困难，而且一呆就是两个月，甚至没有地方睡觉，只能在傈僳族的土坯房里用行李箱和木板搭个简易的床，用水都很拮据。他最印象深刻的是，剧组一百多人往深山里进发，而当地因为雨季的关系，随时都有可能发生泥石流。这一段难忘的记忆，让他在拍摄期间一直沉浸在角色之中。









曾执导过《婼玛的十七岁》、《芳香之旅》、《红河》，《花腰新娘》，《迷城》等影片并获奖无数的著名导演章家瑞，去年执导的新片《穿越时空的呼唤》作为第22届上海国际电影节的双开幕影片与电影《八佰》同时亮相、备受影界和观众的高度评价，而这部刚刚斩获中美电影节金天使大奖的新片《南行九歌》，相信上映后，同样会引起业界和观众的高度关注和热烈反响。