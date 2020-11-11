此次放映，是继北京大学、中共中央党校之后，再一次来到中国最高学府之一清华大学，与优秀的年轻一代展开精神交流。





此次放映，是继北京大学、中共中央党校之后，再一次来到中国最高学府之一清华大学，与优秀的年轻一代展开精神交流。





作为《金刚川》的总制片人，梁静在映后对谈中表示：“能拍抗美援朝其实一直是管虎导演的一个心愿。我们想借这部电影，创造一次与当今年轻人的对话。当时的战士也是十七八岁的年轻人，他们一睁眼就要面对生死。而我们生活在和平年代，更要缅怀和传承他们的爱国精神。希望让大家看到牺牲背后对战争的反思，更好地珍惜当下和平。”





影片结尾多达五千余人的超长字幕，也让梁静动情回忆起拍摄历程：“见证从筹备到真正与全国观众见面的过程，我百感交集。10天的剧本创作，22天的紧张筹备，33天的投入拍摄，期间经历过台风洪水种种困难。剧组兄弟姐妹们突然觉得真的穿越到了那个年代，真正感受到了战士们心中的信念，也让我们油然而生出一种责任感和使命感。”





谈及如何跨越70年历史，诠释志愿军战士“刘浩”的不屈韧劲，青年演员李九霄表示：“其实刚接到角色，得知要演战士的时候就深感压力和责任重大。为了更好地诠释角色，我们在剧组特地接受了军训，学习军姿、隐蔽、使用枪械等。而且当时拍摄的地面非常泥泞难走，也让我更深地理解了这一角色，更加感受到当年先辈们的艰苦。”

编辑：羊羊