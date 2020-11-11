





地狱男爵愤怒开火





《地狱男爵：血皇后崛起》改编自美国黑马漫画的同名经典漫画IP，地狱男爵也是好莱坞超英漫画史上最受人们喜爱的超级英雄之一。在这部电影中，被封印千年的邪恶女巫“血皇后”再度复活，打算借助地狱男爵的力量将地狱恶魔召唤至人间，地狱男爵由此遭遇了成为超级英雄以来最大的自我认知危机和宿命抉择——是成为毁灭世界的恶魔之王，还是成为拯救人类世界的英雄。







地狱男爵与养父布鲁姆教授





地狱男爵曾在一次任务中为了战胜内心的邪恶，将象征恶魔邪恶本性的双角折断，并在此后一直定期将其修剪磨平。有传言说如果地狱男爵头上再度长出双角，他的超人能力不仅将大幅度提高，更会开启地狱之门将人类世界拉入深渊地狱。





此次电影便将这一猜想搬上银幕，地狱男爵拔出神器后浴火觉醒，头顶火焰王冠长出霸气的恶魔双角，驾驭火龙驰骋在熊熊燃烧的地狱火海。震撼眼球的地狱火海和其它充满想象力的场景，在大银幕上构建出一场恶魔版“冰与火”的年度视听盛宴。







地狱男爵浴火觉醒驾驭火龙





值得一提的是，电影导演尼尔·马歇尔之前便执导过热门美剧《权力的游戏》，尤其擅长大场面战斗场景的设计和调度。此次在曾获奥斯卡最佳化妆造型奖的乔尔·哈罗Joel Harlow，及好莱坞顶尖制作团队的倾力配合下，不仅塑造出更加生猛强悍的地狱男爵形象，打造出多个场面宏大气势恢弘的特效场景，更将电影的暴力美学画面打造到了极致。







地狱男爵在B.P.R.D总部





地狱男爵一挑三独战丧尸巨人、地狱巨怪冲出地表席卷伦敦等画面带来的视觉冲击力尤其受到了观众的一致好评，更有网友直呼太久没有看到这么好看的超英大片“特效做的尤其好，看得我热血沸腾”。

电影由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，集结大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星组合，在11月为大家奉上一部动作高燃特效炸裂的好莱坞超英大片。