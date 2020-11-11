电影《气球》讲述灵魂信仰与现实的紧张关系，而这首推广曲《灵与肉的礼赞》，歌词如诗、意境如画，在浅吟低诉的悠扬旋律中，是对生死轮回、灵魂信仰等人生终极命题的诗意礼赞，其音乐意境之美和信仰思辨之美，与被赞为“最美电影”的《气球》可谓相得益彰。



窗边的卓嘎（索朗旺姆 饰）





灵魂与现实的礼赞

所有善意、现实、真实都只献给你

电影《气球》讲述了达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





电影《气球》借由一个普通藏族家庭的故事，讲述灵魂信仰与现实的紧张关系。信仰是对生命意义的终极追问，更是深植于藏民族的日常生活中。而当信仰与现实出现两难困境时，人们又该如何抉择？





正如《灵与肉的礼赞》中的歌词中所说，“我在幻梦幻影中丢失了自己，从昂首不落的太阳那里丢失了暖意，恒常却不定的生死里丢失了最终的意义”。电影直面信仰遭遇挑战时的迷茫焦虑，揭露了每个人都会面临的这一真实的普遍困境，对其发出的追问和思考，更具有普世价值。







大树下的孩子





艺术家、作家、文艺评论家陈丹青先生曾表示，他之所以格外喜欢万玛才旦导演的作品，就是因为万玛才旦每部电影让他感受到背后的东西是慈悲，所有戏都非常善良。在《灵与肉的礼赞》中，对信仰困境的坦诚剖白，与电影《气球》想要表达的主旨有异曲同工之妙，也正是将所有的善意、现实、真实都奉献给广大观众，其内蕴的人文关怀令众多资深影迷津津乐道。





强强联手

打造最原汁原味的最美电影





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，西藏病人，这支不接商演的神秘乐队，也是因《撞死了一只羊》与万玛才旦导演结缘，此次再度合作，让众多影迷和乐迷惊喜不已。西藏乐队的风格，是唱当下的未来、人性的衰败与信仰的迷思，有乐迷兴奋表示，西藏病人乐队的音乐与万玛才旦导演的电影，可以说是“天作之合”。





一个打破了大众对于时下“藏族音乐”既定印象的神秘乐队，与藏地电影新浪潮领军者的万玛才旦导演，强强联手，音乐与影像水乳交融，让《气球》这部“最美电影”更具打动人心的力量。







达杰（金巴 饰）骑车远去





正如谢飞导演曾说，只有藏族的编导才能拍好藏族电影。只有通过他们的镜头语言，才能真正展现原汁原味的藏地文化特色。可以说，无论是演员阵容，还是幕后主创，均是与万玛才旦导演合作多次的默契伙伴，藏地文化魅力被淋漓尽致地展现在观众面前，为观众奉献出独一无二的特别观影体验。





电影《气球》由北京盛唐时代文化传播有限公司、工厂大门（天津）影业有限公司、青海嘛呢石影业有限公司、文投控股股份有限公司、北京九州中原数字电影院线有限公司出品，爱奇艺影业（北京）有限公司联合出品，北京聚合影联文化传媒有限公司发行。11月20日，全国上映，不负期待。