《热血合唱团》今日发布了终极海报和开课版预告，刘德华饰演音乐老师。

时光网讯 “你若对自己没有信心，就没有人对你有信心！”2020年度“治愈戏”《热血合唱团》于今日发布终极海报和开课版预告。刘德华饰演的音乐老师正言厉色，浑身是戏。片中“废柴”学生与老师“正面刚”的故事以及亦师亦友的师生情，让不少网友直呼“我也想成为刘德华的学生！”这部由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演的《热血合唱团》，将于11月13日全国上映，目前正在火热预售中。







刘德华片中带领学生逆风翻盘





刘德华与学生“相爱相杀”

网友：这样的老师太可爱了





在终极海报上，刘德华饰演的严梓朗整装待发，摆出指挥的姿势，他的学生们正在欢呼雀跃，一场“用歌声治愈人生”的故事即将上演。





而在预告中，严梓朗与“废柴”学生们则演绎了一场场“相爱相杀”的戏码：课堂上，有的学生打瞌睡，有的学生犯花痴，还有的学生顶嘴，面对这群蛮不讲理、花样不断的学生们，严梓朗一面声色俱厉，一面秉承着“没有教不好的学生，只有不会教的老师”的理念，包容、关爱着孩子们的顽劣叛逆，而师生之间的一次次“交锋”也成为本片不可忽视的一大看点。







刘德华《热血合唱团》饰演严梓朗





在《热血合唱团》里，严梓朗可以说是使出了十八般武艺，蒙眼走路、两人三足等用尽各种方式训练他们的合作精神。为了让“废柴”学生们心甘情愿地听话，严梓朗也总能找到办法重燃起他们对学习、对生活的热情，片中那句“只要你们有信心留在这里，我就有信心让你们赢”，显示了严梓朗的教学决心和对学生的鼓励。





与此同时，他还和学生们一起练习对口型，嘟着嘴巴教学生发声，网友直呼“这样的老师也太负责了吧，刘德华嘟起嘴巴的样子太可爱了！”







刘德华片中与小演员一起练习发声





感人师生情赚足眼泪

逆风翻盘传递热血力量





影片中刘德华饰演的严梓朗老师，不苟言笑的外表下背后其实是对学生无微不至的关爱，“刻板霸道”的教育风格中暗藏着的实则是帮助学生走出人生困境的信念。通过短短九个月的训练时间，严梓朗和他的学生们终于站上舞台，谱写出了逆袭的奇迹。而他和学生们之间的关系也从最初的“水火不容”到最后的真情动人。





严梓朗与学生深情相拥的场景赚足了观众们的眼泪，网友纷纷表示，这部片子有着满满的正能量，不愧是一部“治愈戏”，看到一群原本性格迥异的孩子在严老师的引导下渐渐流露出聪明善良的本性，并在音乐和歌声的激励下找回了自己，也不禁想起了曾经的学生时代：“看哭了，每个学生都需要被温暖，能遇到严梓朗这样的老师真是太幸运了！”







刘德华片中与学生“相爱相杀”





除了让人感受到逆风翻盘的励志故事和温暖治愈的师生情外，影片也唤起了人们对教育的反思，有部分教育工作者看完预告后表示很受触动：“老师不应该只是教学，更重要的是重视学生的成长。”也有家长看完后称“希望通过该片能让教师的教育理念有所改善，每个学生都有创造奇迹的可能。”





刘德华片中与学生玩“蒙眼找人”游戏





刘德华指挥“热血合唱团”





吴岱融出演《热血合唱团》