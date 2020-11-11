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新版"绯闻女孩"大都会博物馆剧照来了

制片人:大部分角色都是有色人种和酷儿

2020-11-11 18:51:00 来源：Mtime时光网

看了新版《绯闻女孩》的首批剧照，我有点不知道该说什么。
　　时光网讯　今年3月，外媒曾报道称，华纳要为红极一时的时尚/青春/撕逼美剧《绯闻女孩》拍摄续集，新剧将于2021年上线流媒体平台HBO Max。这部共10集的续集美剧，故事发生在原版《绯闻女孩》结尾的8年之后。

　　原版剧集创作者乔什·施瓦兹和丝黛芬妮·萨维奇，这一次都会回归为新剧当执行制片人，而乔舒亚·萨夫兰会为新剧撰写剧本，与原版剧集一样，续集也改编自Cecily von Ziegesar的原著小说，伊莱·布朗、Zion Moreno、乔丹·亚历山大、泰薇·盖文森、艾米丽·阿琳·林德、Savannah Smith与汤马斯·多赫提等人共同出演。



　　新版剧集今日曝光了一组片场照片，目前正在纽约拍摄，重现了原版《绯闻女孩》中，大都会博物馆门口台阶上的经典场景。

　　剧集创始人乔什·施瓦兹在推特上与粉丝进行了问答互动，当被问到“续集《绯闻女孩》会有多gay”时，他坦言，“会非常、非常酷儿”，与原版剧集不同的是，新版剧集中大部分角色都会是少数族裔+酷儿。



　　他也提到，新版剧集会充分利用当代科技，而不只是使用原版中的播客和短信。

　　原剧中为“绯闻女孩”配音的克里斯汀·贝尔，本次也会回归配音，包括“Serena”布蕾克·莱弗利与“Blair”莉顿·梅斯特等在内的原版剧集卡司，目前都没有回归的消息。












来看看原版《绯闻女孩》台阶上的照片：




   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绯闻女孩 剧照 大都会
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