各位网友怎么看？

偷吃









对此编剧Phil Szostak回应，这些不是受精卵，就像小孩偷吃鸡蛋，只是为了喜剧效果。





这一集多次强调青蛙女士的这批卵很珍贵





Phil Szostak在回应中写道：“郑重说明，这一集清楚地指出，就像很多人喜欢的鸡蛋一样，青蛙女士的卵是未受精卵。很明显，鸡没有情感，而孩子们偷吃鸡蛋也不是故意使坏，都是为了喜剧效果。喜欢恐怖片的人都知道，令人不安的东西会让我们中的一些人笑起来，也会让一些人不安，或者两者都有，每人感受不一样。”





但就是挡不住熊孩子尤达宝宝偷吃



"蛙姐"也是不容易 "蛙姐"也是不容易





对于编剧的回应，网友反映不一，有人表示或许尤达宝宝真的太小，对文明和道德的感知很弱，哪个小孩子不偷吃？但也有网友说，既然青蛙女士一再强调这批卵丢失和损坏的话，整个种族将灭绝，就没必要一而再再而三拿“偷吃”来搞笑。





各位网友，你们怎么看？

有国外网友在社交媒体发文：“我是一个妈妈，听青蛙女士喋喋不休地说，她的卵对她有多重要和多可爱，还得看着它们在三种不同的场合被（尤达宝宝）吃掉，这一点也不好笑！”