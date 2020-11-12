周四好！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.迪士尼《黑骏马》曝预告















影片改编自安娜·休厄尔的同名小说，讲述一段人马情深的故事，一匹骏马帮助少女走出双亲离世的创伤。该片将于11月27日上线Disney+。





02.迈克尔·贝新片锁定主演阵容













影片讲述一对兄弟情急之下窃取了一辆救护车来逃避追捕，而车上有一位医护人员与一名情况危急的病人，在良心谴责与兄弟矛盾之下，他们进退维谷。克里斯·费达克(《明日传奇》《超市特工》)执笔剧本，影片计划于2021年初拍摄。





03.赛琳娜新片演女登山家















04.“小11”主演《公主斗恶龙》











“小11”米莉·博比·布朗将主演新片Damsel（暂译《公主斗恶龙》），并担任制片人。影片中，艾洛蒂公主以为自己要嫁给亨利王子，结果发现要被献祭给一条龙。公主在斗恶龙的过程中展现了自己的智慧和勇气。











01.安妮·海瑟薇38岁生日















02.艾玛·罗伯茨孕期拍写真















