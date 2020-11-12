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时光早报：迪士尼《黑骏马》曝预告

迈克尔贝新片锁定主演 安妮海瑟薇38岁生日

2020-11-12 09:14:43 来源：Mtime时光网

周四好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.迪士尼《黑骏马》曝预告



预告片

      《星际穿越》女星麦肯吉·弗依主演，凯特·温斯莱特为马配音的新片《黑骏马》发布预告。

      影片改编自安娜·休厄尔的同名小说，讲述一段人马情深的故事，一匹骏马帮助少女走出双亲离世的创伤。该片将于11月27日上线Disney+。

02.迈克尔·贝新片锁定主演阵容



      迈克尔·贝将执导动作惊悚片《救护车》，杰克·吉伦哈尔、迪伦·奥布莱恩、艾莎·冈萨雷斯商谈主演。

      影片讲述一对兄弟情急之下窃取了一辆救护车来逃避追捕，而车上有一位医护人员与一名情况危急的病人，在良心谴责与兄弟矛盾之下，他们进退维谷。克里斯·费达克(《明日传奇》《超市特工》)执笔剧本，影片计划于2021年初拍摄。

03.赛琳娜新片演女登山家



      赛琳娜·戈麦斯将主演传记片《山之阴影》，饰演秘鲁登山家Silvia Vásquez-Lavado，她是第一位登上珠穆朗玛峰的秘鲁女性。

04.“小11”主演《公主斗恶龙》



      “小11”米莉·博比·布朗将主演新片Damsel（暂译《公主斗恶龙》），并担任制片人。影片中，艾洛蒂公主以为自己要嫁给亨利王子，结果发现要被献祭给一条龙。公主在斗恶龙的过程中展现了自己的智慧和勇气。



01.安妮·海瑟薇38岁生日



      今天是演员安妮·海瑟薇38岁生日，她主演的电影《女巫》已于近期上映，百变的海瑟薇这次在造型上有新突破。

02.艾玛·罗伯茨孕期拍写真





      日前，艾玛·罗伯茨为《Cosmopolitan》拍摄一组新写真，当年的青春少女如今已成为准妈妈。 ​​​​

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 黑骏马 迈克尔贝 安妮海瑟薇
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