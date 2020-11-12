影片发布“风云对决”版海报，谢天华神情坚定转头回望，周柏豪目光如炬看向前方，两人身份一黑一白，犯罪质感十足。





时光网讯 由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演，梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将等一众TVB港星联袂出演的港式警匪片《无间行者之生死潜行》将于11月20日在爱奇艺全网独家上线，影片今日发布“风云对决”版海报，谢天华神情坚定转头回望，周柏豪目光如炬看向前方，两人身份一黑一白，犯罪质感十足。





值得一提的是，这是谢天华继《学警狙击》《潜行狙击》中“Laughing哥”之后再度饰演警方卧底，此番重拾经典银幕形象，势必也会唤起影迷们的昔日回忆，实力派硬汉男神谢天华还会为观众带来哪些惊喜？









电影另一大主演周柏豪，以歌手身份出道，2017年在警匪剧《使徒行者2》中以卧底探员“乐少锋”角色被观众所熟知。不仅如此，这同时也是谢天华与周柏豪的首次合作，谢天华坦言“与周柏豪在戏中互相试探、爆发冲突，这次过足了戏瘾，多累都值得！”









周柏豪则在采访中表示：“很珍惜能和天华哥合作，对我来说是一个好好的机会。虽然我们两个人的角色是对立状态，但拍戏前都会聊天培养默契，所以拍摄时气氛都十分愉快。这次是我第一次在电影里面情绪起伏这么大，特别难忘。”两代卧底的殊死较量，谢天华与周柏豪的最强对决，令人期待万分！





电影《无间行者之生死潜行》由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演、梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、甘婷婷、连诗雅、黄德斌、张柏文出演。