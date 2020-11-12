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"沐浴之王"曝双十一"手头有点紧"海报

比买买买更爽的 是洗掉一年不开心

2020-11-12 11:23:48 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》发布了“手头有点紧”版海报，及“DNA之谜”剧照组图。
　　时光网讯　由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演的喜剧电影《沐浴之王》，近日发布“手头有点紧”版海报及“DNA之谜”剧照组图。

　　兄弟澡堂营业在即，“澡堂兄弟”彭昱畅、乔杉紧跟双十一风潮，手亮搓澡巾，彰显独门绝技，欢声笑语热气腾腾期待大家惠顾。电影讲述了彭昱畅在乔杉指导下学习搓澡技术，成为一代“沐浴之王”的欢乐故事，影片已定档于12月11日全国上映。


金世佳-DNA之谜

双十一“手头有点紧”兄弟澡堂欢笑迎客 
比买买买更爽的是洗掉一年不开心

　　双十一全民买买买风潮余温未散，电影《沐浴之王》近期也应景地发布了一张“手头有点紧”兄弟迎客海报，海报上彭昱畅与乔杉虽然未着华服，却是踏踏实实的手艺人本色。手缠搓澡巾的特色更是彰显了搓澡师傅的身份，二人背靠背而站，显然是对对方交付了足够的信任，关系亲密又战斗力十足。喜悦的笑脸更是有超强感染力，让每个看到海报的人都情不自禁笑弯嘴角。


彭昱畅-DNA之谜

　　有网友看完海报表示，“澡堂兄弟”彭昱畅、乔杉“手头有点紧”的欢乐囧态像极了双十一后“剁手”的自己，“我看这不像是在用搓澡巾缠手，倒像是双十一剁手后的我在包扎伤口”，强颜欢笑的逗趣评论让人哭笑不得。“手头有点紧”也是兄弟澡堂的暗示，电影即将于12月11日全国上映，能够让人洗掉一年不开心！

彭昱畅乔杉金世佳陷“DNA之谜” 
真假“澡堂兄弟”身份关系迷上加迷

　　此次曝光的“DNA之谜”剧照组图，让真假难辨的“澡堂兄弟”关系再陷疑云。“澡堂兄弟”弟弟彭昱畅怀疑与哥哥乔杉亲生兄弟身份，薅头发验DNA求证，“神秘表哥”金世佳现身，真假“澡堂兄弟”关系迷上加迷。为和弟弟彭昱畅“相认”，乔杉、金世佳两位哥哥披荆斩棘使出浑身解数，火药味十足！荒诞不羁的人物关系充满意外笑料，蛛丝马迹线索引导间谜底呼之欲出。


乔杉-DNA之谜

　　剧照以《沐浴之王》刊物封面形式，对彭昱畅、乔杉、金世佳人物关系进行趣味性注解，“报道内容”魔性洗脑令人捧腹，特刊标题“澡堂兄弟DNA之谜”尤为点睛夺目，真假难辨的兄弟关系引人入胜。海报画面中暗藏的细节线索，成为破解“DNA之谜”的关键信息，阅读中同时带来一种探案的体验感，不仅好笑，而且也好玩。


竖版海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 海报
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沐浴之王

沐浴之王 (2020)

0.0

导演：易小星

主演：彭昱畅 乔杉

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