汤姆·汉克斯《世界新闻》Netflix接手国际发行











影片讲述美国内战后，退伍军官杰佛森凯尔基得上尉（汤姆·汉克斯 饰）读报人的身分给当地居民分享世界各地精彩新闻。他在德州的平原遇到被印第安人抢走的乔·韩娜，这孩子要被送回她的阿姨和姨丈身边。基得上尉答应护送这女孩回到她应该属于的地方，一路上展开冒险。





小11将主演Netflix的《公主斗恶龙》电影











小11将扮演艾洛蒂公主，她以为自己要嫁给亨利王子，结果发现要被献祭给一条龙，显然公主不会就范，她在斗恶龙的过程中展现了自己的智慧和勇气。小11差不多是Netflix一手“培养”出来的明星，走红后投桃报李也是理所应当。





迈克尔·贝联手杰克·吉伦哈尔拍动作片《救护车》















丹麦版讲述的故事是：提姆和弗兰克为了给母亲治病酬款，采取了极端的方式——打劫银行。他们匆忙的从警察的包围中逃脱，抢夺到唯一逃命工具是一辆色彩醒目的救护车！当他们用尽方式摆脱了警察的追逐后，发现车上还有一个心脏病患者及一个护士。他们的逃亡之路开始变的难以控制。





大卫芬奇和Netflix签订4年独家协议















芬奇说，自己的制作可能比较肆意，但还是会在自己的影响力范围内，为Netflix这个平台吸引更多用户。





浪漫喜剧《艾米丽在巴黎》续订第二季











施瓦辛格主演间谍剧集将上线Netflix





