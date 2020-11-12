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全球影视圈感觉要被Netflix"统治"

大卫芬奇、汉克斯、施瓦辛格都被他们"买"了

2020-11-12 14:11:54 来源：Mtime时光网

谁能阻挡Netflix？


　　时光网讯 Netflix作为全球流媒体老大，坐拥1.95亿付费订户，市值2168亿美元（迪士尼2490亿）！一场新冠疫情似乎让他们获得更好发展机遇。这几天他们不仅宣布很多原创影视作品，和大卫·芬奇迈克尔·贝合作新片，也把汤姆·汉克斯新片《世界新闻》国际发行权拿到手，施瓦辛格主演间谍剧集也被他们买了。

汤姆·汉克斯《世界新闻》Netflix接手国际发行


　　

中字预告

汤姆·汉克斯和海伦娜·曾格尔主演新片《世界新闻》，由保罗·格林格拉斯(《谍影重重3》《菲利普船长》)执导，原定12月25日北美上映。据外媒Deadline报道，环球计划在美国维持影院发行，美国之外的发行权卖给Netflix。

　　影片讲述美国内战后，退伍军官杰佛森凯尔基得上尉（汤姆·汉克斯 饰）读报人的身分给当地居民分享世界各地精彩新闻。他在德州的平原遇到被印第安人抢走的乔·韩娜，这孩子要被送回她的阿姨和姨丈身边。基得上尉答应护送这女孩回到她应该属于的地方，一路上展开冒险。

小11将主演Netflix的《公主斗恶龙》电影


　　继《福尔摩斯小姐》之后，“小11”米莉·博比·布朗将再次和Netflix合作，主演和监制新片Damsel（暂译《公主斗恶龙》）,《28周后》导演胡安·卡洛斯·弗雷斯纳迪罗执导。《诸神之怒》编剧丹·马祖撰写剧本，乔·罗斯杰夫·柯申鲍姆制片人，影片预算在6000万到7000万美元之间。

　　小11将扮演艾洛蒂公主，她以为自己要嫁给亨利王子，结果发现要被献祭给一条龙，显然公主不会就范，她在斗恶龙的过程中展现了自己的智慧和勇气。小11差不多是Netflix一手“培养”出来的明星，走红后投桃报李也是理所应当。

迈克尔·贝联手杰克·吉伦哈尔拍动作片《救护车》


　　杰克·吉伦哈尔将和迈克尔·贝合作Netflix电影《救护车》 （Ambulance）,  Chris Fedak负责剧本。故事有点像是《生死时速》《绝地战警》的融合体。

　　影片翻拍自2005年的丹麦电影《亡命救护车》，讲述一个从阿富汗回来的老兵被兄弟拉下水去抢劫银行，当事情发生可怕的差错时，他们抢占了一辆救护车，不料车上已经有一个医护人员正在给病人做急救，气氛紧张。随着事态的升级，兄弟之间的老矛盾再次出现，他们要在艰苦环境下努力求生。

　　丹麦版讲述的故事是：提姆和弗兰克为了给母亲治病酬款，采取了极端的方式——打劫银行。他们匆忙的从警察的包围中逃脱，抢夺到唯一逃命工具是一辆色彩醒目的救护车！当他们用尽方式摆脱了警察的追逐后，发现车上还有一个心脏病患者及一个护士。他们的逃亡之路开始变的难以控制。

大卫芬奇和Netflix签订4年独家协议


　　近日接受法国《首映》杂志采访时，大卫·芬奇透露自己和Netflix这家流媒体巨头签订了4年合同。芬奇对Netflix原创内容的意义重大，2013年他制作的《纸牌屋》为Netflix在原创剧领域打响名头。此后，动画短篇集《爱，死亡和机器人》、探案剧集《心灵猎人》和冲奥电影《曼克》都获得不俗评价。

　　大卫·芬奇表示，自己和Netflix签约后感觉就像是毕加索一样，可以绘制不同的东西，打破一些电影制作的边界。他承认这种感觉很奇怪，40年从影生涯只拍了10部电影，虽然是11部，但有一部他不想承认（《异形3》

　　芬奇说，自己的制作可能比较肆意，但还是会在自己的影响力范围内，为Netflix这个平台吸引更多用户。

浪漫喜剧《艾米丽在巴黎》续订第二季


　　由莉莉·柯林斯主演的Netflix浪漫喜剧《艾米丽在巴黎》续订第二季。这部剧在今年10月初推出，引起广泛关注，由于刻板印象过于严重遭受影评人和网友嘲讽，但总体评分尚可，而且点播率方面表现优秀。第二季拟于明年春天在巴黎拍摄，具体播出日期待定。

施瓦辛格主演间谍剧集将上线Netflix


　　阿诺·施瓦辛格将主演天空之舞电视部门开发的单集为一小时的原创剧集。该剧被描绘为一个全球性的间谍冒险，围绕施瓦辛格饰演的父亲与女儿之间的故事展开。 ​​​Netflix正式拿下这部剧集全球流媒体播放权。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 世界新闻 公主斗恶龙 救护车 施瓦辛格 艾米丽在巴黎
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