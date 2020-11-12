片中，金晨全程被“诡魅缠身”，不论是在荒宅里、飞机上还是医院里，她总能看到诡异的事件。

时光网讯 近日，由导演洪斗贤执导，金晨领衔主演、姜潮主演，朱璇、王美人、杨丹、邱林、段小环、冯建克联合主演的全新悬疑惊悚题材电影《闺蜜心窍》再度发布了一款“撞邪”版预告。预告中，金晨饰演的女主被邪灵缠身，诡异事件频发。据悉，影片声效由韩国著名幕后声效团队负责，音效方面值得期待。影片即将于11月27日全国上映。









《闺蜜心窍》此次发布的“撞邪”版预告深刻的诠释了电影宣传SLOGEN今晨撞邪的恐怖基调。预告一开始就以一闪而过的诡影拉开了这场恐怖序幕。“你听见奇怪的声音了吗？”，伴随着金晨旁白，诡异的声音接踵而来，每个人似乎都被邪灵缠身：神秘的鬼影、自动开启的门、血性的鬼脸、车前消失的人、持续的梦魇、医院的鬼雾等等......瞬间能让观众犹如经历了一场挑战心理防线的惊悚之旅，尖叫、呼吸、奔跑声不断刺激着观众的神经感官，徘徊在崩溃的边缘。





该款预告主打“撞邪”的概念，跟影片调性不谋而合。作为一部大女主惊悚题材电影，金晨饰演的女主无疑是影片中颜值和演技的最大亮点，全程被“诡魅缠身”的她，是影片核心，不论是在荒宅里、飞机上还是医院里，她总能看到诡异的事件，不仅如此，身边的朋友也接连发生骇人的变化，并且似乎都和她有关。不得不说，金晨在人物塑造和恐怖氛围的烘托上都很惊喜，并不是传统恐怖电影的单一“惊叫瞪眼式”表演，而是结合自身气质，大走内心戏，每个眼神、动作都可以轻易带观众共情，堪称“整容式”演技巅峰之作，提前观看试映的观众直呼她开创了“金式”恐怖先河。有观众幽默的说，“一定要去电影院感受下，如今好看又吓人的惊悚片不多了，光看美女尖叫被惊吓就值回票价了。”









女主角金晨，因惊悚悬疑IP《无心法师》女主走红，今年已经为观众奉献了高口碑悬疑剧《十日游戏》性感双面人、央视在播剧《隐秘而伟大》女地下工作者和马上芒果明年开年剧《玉楼春》里的野蛮夫人，《闺蜜心窍》是她继芒果台节目《乘风破浪的姐姐》后再度回归演员身份的一部大女主力作，也是她进军电影领域的关键之作。





男主角姜潮因郭敬明《小时代》系列席城走红，在《闺蜜心窍》中他打破偶像形象饰演一个劈腿“渣男”。该片配角阵容也不容小觑，汇聚了TVB当家一姐，国际中华小姐（简称华姐）冠军朱璇，朱璇凭借与金马导演杨凡的电影《泪王子》入围了戛纳电影节和2010年香港金像奖、2010年亚洲电影大奖最佳新演员。





害怕观看恐怖片的观众也不用担心，《闺蜜心窍》采用了别具一格的拍摄手法。用镜头的剪切营造一种恐怖将要到来的心理恐怖感。平实的镜头语言、悬疑惊悚的音效、唯美与阴森并存的场景，让观众身临其境的体会主角们无处可逃的绝望心境。





恐怖荒宅内躲在暗处的未解之谜、无法破除的诡异梦魇、几位主角的爱恨情仇等等，都让所有人被笼罩着恐怖的死亡气息，尤其是片中金晨被整容后，恐惧感更甚，相信会带给影迷不一样的视听氛围。