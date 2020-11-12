





《气球》终极海报





首度聚焦女性情绪及家庭困境

激发大众情感共振





电影《气球》讲述了达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。







男人（金巴 饰）与种羊





与万玛才旦导演既往作品相比较，电影《气球》的故事不仅更加通俗易懂，充满了黑色幽默，更将故事中心设置为家庭中的母亲所面临的压力与困境。正如陈丹青老师在中国电影资料馆超前点映中所说：“万玛才旦的所有作品全部是在探讨人性，《气球》这个电影的生活跟我们的生活是一样的。”





不少影迷表示，作为当代女性，在职业与家庭间，同样也面临着是否要生孩子的选择，可以说对这种压力、迷茫、焦灼的情绪，具有很强的共情力。







凝望窗外大人世界的孩子们





万玛才旦导演也表示，自己做电影从来不会奔着一个主题去做，而是从创作灵感出发，与自己所熟悉的藏族人民真实的日常生活相结合，并投射进自己的情感和观察体验。《气球》这部作品是真实的、真诚的、善良的，是对人生普遍困境的一次深切关照，相信这部真诚动人的作品，值得更多观众的喜爱。





信仰与现实矛盾中的人性反思

高品质佳作全民推荐





作为一部越品越有味道的高品质文艺佳作，众多影迷均为电影的艺术高度、人文深度所深深折服。尤其是对母亲卓嘎生存境遇及情绪困境的展现，电影中就有许多精彩的细节，令影迷津津乐道。







勤劳的母亲（索朗旺姆 饰）





在映后交流对谈中，不少观众均发现，电影中运用了许多精心设计的长镜头，超现实的唯美画面来呈现以卓嘎为中心的人物焦虑情绪。同时，各种充满隐喻的对比意象也增强了赏析趣味，如象征着轮回转世的“痣”却在梦境中被孩子们摘下；不能生崽的母羊的命运，与不想生孩子的卓嘎命运的对应；以及通过妹妹面临信仰与爱情之间的冲突，来折射卓嘎的困境等。





电影《气球》意象丰富，既有对人物命运的深切关照，也有对传统信仰的反思与追问，兼具观赏趣味与对极致光影的审美追求，作为万玛才旦导演集大成之作，堪称本年度最值得期待的高品质文艺佳作。为此，在多场超前点映场中，众多资深影评人、导演、文艺评论家等，都对《气球》赞不绝口，纷纷向观众强力推荐，希望有更多观众能够欣赏到这部诚意之作。





电影《气球》由北京盛唐时代文化传播有限公司、工厂大门（天津）影业有限公司、青海嘛呢石影业有限公司、文投控股股份有限公司、北京九州中原数字电影院线有限公司出品，爱奇艺影业（北京）有限公司联合出品，北京聚合影联文化传媒有限公司发行。11月20日，期待色彩鲜红的《气球》能够飞的更高更远。

终极海报中，女性、家庭元素更为突出，母亲位居大地正中央，鲜明的红气球象征着生育，孩子的世界与大人的世界、大地与天空等二元对比冲突的意境，将每个人都会面临的“信仰与现实如何抉择”这一电影主旨彰显的淋漓尽致。