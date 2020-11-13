在法律意义上拜登还未胜选，明年1月20日总统就职日之前还有没有变动，我们只能走着瞧了。







美国总统大选每4年一届，选举日是当年11月1日之后的首个星期二，实行选举人团制度：不是传统意义上的“获得绝对票数多者取胜”，而是每个州为一个选举人团单位，拥有自己的“选举人票数”，为该州参、众两院议员总人数——如纽约州有2位参议员和27位众议员，所以共有29张选举人票。目前全美共538名选举人票，得到超过半数（即270票）的候选人获胜。





各州当中以加州选举人票最多，达55张，德州38张，纽约州、佛州29张。一旦某选举人在该州获胜，无论双方差距多大或多小，都代表该选举人拿下了这个州所代表的所有票数（缅因州和内布拉斯加州除外）——所谓“胜者全得制”。





在这个拉锯的过程中，时光网秉着看热闹不嫌事儿大的准则，列出了10部与美国总统大选相关的电影。

《风起云涌》（Primary Colors，1998）











导演：迈克·尼科尔斯

主演：约翰·特拉沃尔塔、艾玛·汤普森、比利·鲍伯·松顿





杰克·史坦顿（约翰·特拉沃尔塔饰）是个天生的政客，在他能干妻子（艾玛·汤普森饰）的鼎力支持下，在1992年民主党总统争夺战中，杰克赢得了许多选民的青睐，有人甚至拿他与肯尼迪相比。





但是时间一长，杰克私生活中的许多污点就暴露出来了：逃避兵役，令少女怀孕等等。这时亨利·伯顿（阿德里安·莱斯特饰）出现了，他是黑白混血儿，祖父是著名民权领袖，他本人很早就在政界摸爬滚打，全片以他的视角来看待竞选的整个过程。







希拉里和艾玛还真是有点像……





这个片子背后的故事可太有意思了，拍摄过程中，艾玛·汤普森在自己的房车里接到了电话——唐纳德·特朗普想约她吃晚饭约会。艾玛在片中的角色影射的是希拉里·克林顿，当时希拉里还不是总统候选人，不过时隔多年之后她会与特朗普竞争，并且输给他。





约翰·特拉沃尔塔饰演的男主角，影射的当然就是曾经的美国总统比尔·克林顿了。本片原本选中了汤姆·汉克斯来出演，但汉克斯和克林顿太熟，婉拒了出演本片。不过比尔·克林顿本人还挺喜欢本片，他曾经邀请特拉沃尔塔打扮成片中所饰的杰克·史坦顿来参加party，不过被特拉沃尔塔拒绝了。

《年度人物》（Man of the Year，2006）











导演/编剧：巴瑞·莱文森

主演：罗宾·威廉姆斯、克里斯托弗·沃肯、劳拉·琳妮





汤姆·道布斯（罗宾·威廉姆斯饰）主持着一个收听率非常高的晚间谈话节目，专门对政客冷嘲热讽。美国总统选期临近，他突发其想去竞选了美国总统，结果竟然以绝对优势胜出。





谨小慎微的选票分析师埃莉诺·格林（劳拉·琳妮饰）发现，竟然是自己公司的选票计算机发生了故障，才让汤姆得到了不应该属于他的胜利……得知真相的汤姆，是将错就错在政治的漩涡中继续迷失自己，还是做回那个大家熟悉、喜爱的主持人？





在美国，政治与流行文化日益结合紧密的今天，在这个动作明星可以当州长，打造真人秀节目的地产大亨可以当总统的年代，数百万的美国人开始从谈话节目了解当今的政治动向，而不再像以前那样来自于严谨的新闻播报员。罗宾·威廉姆斯饰演的角色，是结合了自己和著名主持人杰·雷诺的脱口秀主持人经历。