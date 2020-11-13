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总统选举中 阴谋与丑闻永不变

十部与美国总统大选有关的政治影片

2020-11-13 09:00:59 来源：Mtime时光网

"风起云涌"

"年度人物""规则改变"

"关键投票"

"摇尾狗""白宫奇缘"

"谍影迷魂"

"总统杀局""候选人"

这十部与美国总统大选有关的影片中，你看过哪些？最喜欢哪一部？
　　时光网特稿　距离2020年11月3日——美国第59届总统的选举日，已经过去了一周多的时间。北京时间11月8日凌晨（美国时间11月7日），据美国媒体测算，民主党总统候选人乔·拜登，已获得超过270张选举人票。

　　美国媒体已经宣布拜登赢得总统大选，不少国家领导人也都已经向他表示祝贺，而共和党候选人、当任美国总统唐纳德·特朗普并未接受这一结果，并一再强调大选中存在舞弊现象。

　　在法律意义上拜登还未胜选，明年1月20日总统就职日之前还有没有变动，我们只能走着瞧了。


　　美国总统大选每4年一届，选举日是当年11月1日之后的首个星期二，实行选举人团制度：不是传统意义上的“获得绝对票数多者取胜”，而是每个州为一个选举人团单位，拥有自己的“选举人票数”，为该州参、众两院议员总人数——如纽约州有2位参议员和27位众议员，所以共有29张选举人票。目前全美共538名选举人票，得到超过半数（即270票）的候选人获胜。

　　各州当中以加州选举人票最多，达55张，德州38张，纽约州、佛州29张。一旦某选举人在该州获胜，无论双方差距多大或多小，都代表该选举人拿下了这个州所代表的所有票数（缅因州和内布拉斯加州除外）——所谓“胜者全得制”。

　　在这个拉锯的过程中，时光网秉着看热闹不嫌事儿大的准则，列出了10部与美国总统大选相关的电影。
《风起云涌》（Primary Colors，1998）



导演：迈克·尼科尔斯
主演：约翰·特拉沃尔塔、艾玛·汤普森、比利·鲍伯·松顿

　　杰克·史坦顿（约翰·特拉沃尔塔饰）是个天生的政客，在他能干妻子（艾玛·汤普森饰）的鼎力支持下，在1992年民主党总统争夺战中，杰克赢得了许多选民的青睐，有人甚至拿他与肯尼迪相比。

　　但是时间一长，杰克私生活中的许多污点就暴露出来了：逃避兵役，令少女怀孕等等。这时亨利·伯顿（阿德里安·莱斯特饰）出现了，他是黑白混血儿，祖父是著名民权领袖，他本人很早就在政界摸爬滚打，全片以他的视角来看待竞选的整个过程。


希拉里和艾玛还真是有点像……

　　这个片子背后的故事可太有意思了，拍摄过程中，艾玛·汤普森在自己的房车里接到了电话——唐纳德·特朗普想约她吃晚饭约会。艾玛在片中的角色影射的是希拉里·克林顿，当时希拉里还不是总统候选人，不过时隔多年之后她会与特朗普竞争，并且输给他。

　　约翰·特拉沃尔塔饰演的男主角，影射的当然就是曾经的美国总统比尔·克林顿了。本片原本选中了汤姆·汉克斯来出演，但汉克斯和克林顿太熟，婉拒了出演本片。不过比尔·克林顿本人还挺喜欢本片，他曾经邀请特拉沃尔塔打扮成片中所饰的杰克·史坦顿来参加party，不过被特拉沃尔塔拒绝了。
《年度人物》（Man of the Year，2006）



导演/编剧：巴瑞·莱文森
主演：罗宾·威廉姆斯、克里斯托弗·沃肯、劳拉·琳妮

　　汤姆·道布斯（罗宾·威廉姆斯饰）主持着一个收听率非常高的晚间谈话节目，专门对政客冷嘲热讽。美国总统选期临近，他突发其想去竞选了美国总统，结果竟然以绝对优势胜出。

　　谨小慎微的选票分析师埃莉诺·格林（劳拉·琳妮饰）发现，竟然是自己公司的选票计算机发生了故障，才让汤姆得到了不应该属于他的胜利……得知真相的汤姆，是将错就错在政治的漩涡中继续迷失自己，还是做回那个大家熟悉、喜爱的主持人？

　　在美国，政治与流行文化日益结合紧密的今天，在这个动作明星可以当州长，打造真人秀节目的地产大亨可以当总统的年代，数百万的美国人开始从谈话节目了解当今的政治动向，而不再像以前那样来自于严谨的新闻播报员。罗宾·威廉姆斯饰演的角色，是结合了自己和著名主持人杰·雷诺的脱口秀主持人经历。
《规则改变》（Game Change，2012）



导演：杰伊·罗奇
主演：朱丽安·摩尔、伍迪·哈里森、艾德·哈里斯

　　《规则改编》根据同名纪实文学改编，影片以共和党参议员约翰·麦凯恩（艾德·哈里斯饰）为主角，他听从了高级竞选参谋史蒂夫·施密特（伍迪·哈里森饰）的建议，选择了媒体熟悉的保守派女性竞选搭档莎拉·佩林（朱丽安·摩尔饰）作为副总统候选人，两人共同竞选2008年美国总统。

　　然而佩林的资质并不合格，外交、经济知识都非常匮乏，只能靠背答案来应付一切。最终他们输给了民主党候选人、当年当选的美国总统巴拉克·奥巴马。


3个“佩林”

　　前阿拉斯加选美小姐莎拉·佩林在政坛上的出现，成就了一位美国喜剧女演员——蒂娜·菲，她在《周六夜现场》上对于佩林的模仿太过相似，一下爆红，不仅影响到了佩林自己的心态，也间接影响到了当年佩林所收到的选票数量。

　　Youtube上有个蒂娜·菲所模仿的佩林，与杰森·苏戴奇斯所模仿的乔·拜登之间的2008年 “副总统辩论”视频，下面评论都在说，拜登这20年间都是在和疯子辩论啊……真实生活中的高级顾问史蒂夫·施密特，和白宫关系处主任妮可·华莱士看了本片表示，影片非常非常真实，完全抓住了当年竞选时的精神与情绪精髓。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 美国大选 总统 风起云涌 年度人物 关键一票 谍影迷魂 总统杀局

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