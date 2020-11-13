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迪士尼财报未透露"花木兰"流媒体收益

Disney+订户约7400万 远超迪士尼和外界预期

2020-11-13 08:43:36 来源：Mtime时光网

Disney+订户增长喜人，但《花木兰》的付费点播策略并不成功。


　　时光网讯 迪士尼近日对外公布第三季财报，截止9月30日流媒体Disney+累计7370万订户，远超外界预期。对于《花木兰》采取的29.9美元高端点播，迪士尼的CEO鲍勃·查伯克并未公布具体收益。

　　此外，迪士尼第三季总收入147亿美元，比华尔街预计的141亿美元要高，但还是亏损5.8亿美元。

　　迪士尼赶在去年11月上线的Disney+，回头来看是非常正确的选择，上线4个月就遭遇新冠疫情的冲击，意外得到发展机遇。外媒分析，Disney+6.99美元/月的订阅费是美国多个流媒体中比较低的，加上《汉密尔顿》《花木兰》等大片上线，增加了用户订阅的积极性。
《曼达洛人》是Disney+的大卖点

    早前迪士尼预计在2024年，Disney+能有9000万订户，现在这个发展速度相当喜人。


　　在Q4财报会议上鲍勃·查伯克表示：“我对《花木兰》作为Premier Access影片所取得的成果感到高兴。”这是迪士尼首次在Disney+推出高端付费点播服务（PVOD），以29.99美元的价格向订阅用户提供。影片在Disney+未上线的市场公映，取得6680万美元的票房收入，大部分来自中国内地（4200万美元）。

　　不过好莱坞业界认为，《花木兰》这次实验并不成功，因为他们对于高端点播收益和观看人数一直保持沉默。而且9月初就宣布，《花木兰》在12月4日免费面向订阅用户，如果赚大钱的话不会这么早宣布。更重要的是，皮克斯的《心灵奇旅》12月25日直接上Disney+是免费面向订阅用户，而没有继续《花木兰》模式。

　　对于《心灵奇旅》没有继续保持PVOD模式的策略，鲍勃·查伯克解释：“就《心灵奇旅》而言，我们也意识到Disney+的命脉在于为基础用户提供内容。”


　　目前Disney+在全球30个国家提供服务拥有7370万用户，Netflix1.95亿订户，环球Peacock2200万用户（包含免费用户），华纳旗下HBO Max只有860万用户，因为订阅费高达14.99美元，即使算上HBO有线电视，全球也才3800万用户。

　　迪士尼第三季收入147亿美元，比华尔街预计的141亿美元要高，但依旧亏损5.8亿美元。其中主题公园和周边商品销售同比下跌61%，第三季只拿到26亿美元收入。他们的CEO批评加州州长的太过严格防疫政策，加州迪士尼乐园今年12月31日之前都不会开门。

   编辑：小火纸

关键词： 迪士尼 花木兰 流媒体 财报 Disney+
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