Disney+订户增长喜人，但《花木兰》的付费点播策略并不成功。











此外，迪士尼第三季总收入147亿美元，比华尔街预计的141亿美元要高，但还是亏损5.8亿美元。





《曼达洛人》是Disney+的大卖点





早前迪士尼预计在2024年，Disney+能有9000万订户，现在这个发展速度相当喜人。













目前Disney+在全球30个国家提供服务拥有7370万用户，Netflix1.95亿订户，环球Peacock2200万用户（包含免费用户），华纳旗下HBO Max只有860万用户，因为订阅费高达14.99美元，即使算上HBO有线电视，全球也才3800万用户。





迪士尼第三季收入147亿美元，比华尔街预计的141亿美元要高，但依旧亏损5.8亿美元。其中主题公园和周边商品销售同比下跌61%，第三季只拿到26亿美元收入。他们的CEO批评加州州长的太过严格防疫政策，加州迪士尼乐园今年12月31日之前都不会开门。