过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.漫威《旺达·幻视》定档
漫威新剧《旺达·幻视》
官宣将于明年1月15日上线Disney+，聚焦红女巫与幻视的故事。
02.艾梅柏·希尔德确认回归《海王2》
不久前，德普刚刚宣布退出《神奇动物》系列。德普前妻艾梅柏·希尔德
日前向《娱乐周刊》确认，她本人将回归电影《海王2》，以回应社交平台上的流言。
03.Netflix计划拍摄《水浒传》
中国古典四大名著之一的《水浒传》将被Netflix改编为电影，由《王者天下》导演佐藤信介执导。
该片将会是一部未来主义的动作冒险电影。《忍者刺客》《深海浩劫》编剧马特·萨德执笔剧本。
04.小K《最幸福的季节》曝海报
克里斯汀·斯图尔特、麦肯兹·戴维斯主演的百合浪漫喜剧片《最幸福的季节》
发布海报。
影片讲述一位年轻女子(小K饰)计划在家里的年度节日派对上向女友(戴维斯饰)求婚，但她的女友还没有对保守的家人出柜，求婚计划被彻底打乱。影片将于11月25日上线Hulu，11月26日英国登陆付费点播。
05.《老友记》重聚节目明年开拍
《老友记》重聚节目将于明年3月开拍。
《老友记》重聚特别节目原计划今年5月在HBO视频平台播出。因为疫情，节目被迫被推迟。
01.吉卜力《阿雅与魔女》年底开播
宫崎骏担任企划、宫崎吾朗执导的吉卜力首部全3DCG动画长片《阿雅与魔女》
宣布将于12月30日在NHK播出。
影片改编自《哈尔的移动城堡》原著作者戴安娜·韦恩·琼斯的一部同名小说，讲述少女阿雅在不知道自己是魔女的女儿的情况下长大，并在奇妙的家中和使坏的魔女一起生活的故事。