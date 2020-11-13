01.漫威《旺达·幻视》定档

02.艾梅柏·希尔德确认回归《海王2》

03.Netflix计划拍摄《水浒传》

中国古典四大名著之一的《水浒传》将被Netflix改编为电影，由《王者天下》导演佐藤信介执导。





04.小K《最幸福的季节》曝海报















《老友记》重聚节目将于明年3月开拍。





《老友记》重聚特别节目原计划今年5月在HBO视频平台播出。因为疫情，节目被迫被推迟。











01.吉卜力《阿雅与魔女》年底开播













影片改编自《哈尔的移动城堡》原著作者戴安娜·韦恩·琼斯的一部同名小说，讲述少女阿雅在不知道自己是魔女的女儿的情况下长大，并在奇妙的家中和使坏的魔女一起生活的故事。 ​​​​