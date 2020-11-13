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时光早报：漫威《旺达·幻视》定档

"海后"回归《海王2》 Netflix要拍《水浒传》

2020-11-13 09:13:32 来源：Mtime时光网

周五好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.漫威《旺达·幻视》定档



      漫威新剧《旺达·幻视》官宣将于明年1月15日上线Disney+，聚焦红女巫与幻视的故事。 ​​​​

02.艾梅柏·希尔德确认回归《海王2》



      不久前，德普刚刚宣布退出《神奇动物》系列。德普前妻艾梅柏·希尔德日前向《娱乐周刊》确认，她本人将回归电影《海王2》，以回应社交平台上的流言。 ​​​​

03.Netflix计划拍摄《水浒传》



      中国古典四大名著之一的《水浒传》将被Netflix改编为电影，由《王者天下》导演佐藤信介执导。

      该片将会是一部未来主义的动作冒险电影。《忍者刺客》《深海浩劫》编剧马特·萨德执笔剧本。

04.小K《最幸福的季节》曝海报



      克里斯汀·斯图尔特、麦肯兹·戴维斯主演的百合浪漫喜剧片《最幸福的季节》发布海报。

      影片讲述一位年轻女子(小K饰)计划在家里的年度节日派对上向女友(戴维斯饰)求婚，但她的女友还没有对保守的家人出柜，求婚计划被彻底打乱。影片将于11月25日上线Hulu，11月26日英国登陆付费点播。 

05.《老友记》重聚节目明年开拍

​​​​

      《老友记》重聚节目将于明年3月开拍。

      《老友记》重聚特别节目原计划今年5月在HBO视频平台播出。因为疫情，节目被迫被推迟。



01.吉卜力《阿雅与魔女》年底开播


      宫崎骏担任企划、宫崎吾朗执导的吉卜力首部全3DCG动画长片《阿雅与魔女》宣布将于12月30日在NHK播出。

      影片改编自《哈尔的移动城堡》原著作者戴安娜·韦恩·琼斯的一部同名小说，讲述少女阿雅在不知道自己是魔女的女儿的情况下长大，并在奇妙的家中和使坏的魔女一起生活的故事。 ​​​​

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 Netflix 阿雅与魔女 艾梅柏·希尔德
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