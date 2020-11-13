有好剧本，好故事，尽管来报名。











如果你是编剧、写作人员或者是电影爱好者，有好的故事和剧本都可以报名参加，和业界著名编剧、制作人和导演学习和沟通，得到参与电影项目甚至将剧本拍成电影的机会。





01 PART

菁英+电影人计划





菁英+电影人计划，由万达影视发起于2017年，致力发掘和鼓励新生电影创作力量，整合万达全产业链优势，为华语电影工业输送新鲜血液。从开发、制作、宣发各方面，为青年电影人的创作保驾护航并保证品质。









导演白雪的作品《过春天》是菁英+计划的首部作品，入围柏林电影节、多伦多电影节、亚洲电影大奖、香港国际电影节、平遥国际电影展并荣获多项荣誉，时光网评分7.8。导演孔大山的作品《宇宙探索编辑部》是菁英+计划的另一部作品，荣获2019中国科幻大会三体宇宙·最佳原创剧本奖，预计2021年上映。





02 PART

菁英+编剧大师班





菁英计划于2018年开始举办全公益性的编剧大师班，期望以顶级编剧导师的授业和直通电影产业链的机会，吸引具备编剧才华的青年创作者，帮助他们开发原创剧本。





菁英+编剧大师班作为菁英+电影人计划的一环，以全公益性为特点，面向热爱电影的全球华人发布招募通知，已经成功举办三期。每一期的导师皆为国内外著名编剧、导演，他们将对学员进行逐个剧本点评、研讨，分享自己的实战经验，带领学员探究编剧的奥秘。





过往大师班导师阵容





1报名条件

年龄在40岁以下的青年编剧、作家等影视工作者





2报名要求

本次报名作品为剧情长片剧本和网剧剧本

剧情长片须为商业类型片

网剧类型包括但不限于都市情感、古装仙侠、悬疑探案、青春爱情等，建议剧集规格为35分钟*24集或60分钟*12集

报名者必须为投递作品的原创作者，并保证其著作权完整清晰，合法有效，不侵害任何第三方权益





3. 报名材料

剧情长片

1. 基本信息

2. 一句话梗概（不多于100字）

3. 故事梗概（1000字以内）

4. 故事大纲（5000-10000字）

5. 完整剧本

6. 作者阐述





网剧

1. 基本信息

2. 完整人物小传

3. 故事大纲（10000-20000字）

4. 分集故事梗概

5. 前五集剧本





4.活动规划

报名征集

2020年11月9日——2021年2月28日





剧本评审

2021年3月1日——2021年4月1日





面试评估

2021年4月1日——2021年4月9日





名单公布

2021年5月





导师辅导

2021年6月





万达之夜

2021年8月





注：上述日期为拟定日期，如有调整以最终确定日期为准，主办方保留更改截止日期的权利





主办方将通过剧本评审、面试评估两个方式进行评审，最终分别从剧情长片和网剧中各选出10名优秀作者，进入现场授课环节，所有费用（食宿、交通等）均由主办方承担。





工作坊结束后，入围剧本将由万达影视签约、购买，重点孵化或推介进入各大影视公司寻求孵化机会。





5. 咨询方式





1.活动相关流程及报名过程中如有疑问通过如下方式与主办方进行联系

2.官方咨询电话：010-59605072

工作日（周一至周五）9:00-17:00

3.官方微信号：elitefilm

4.邮箱：wanda_eliteplan@wanda.com.cn





6.特别声明





1.报名者承诺拥有报名作品的全部著作权

2.报名者授权主办方对提交报名的作品进行评审

3.报名者可根据个人意愿在平台报名时展示所提交的作品

4.报名者理解主办方不会给每位报名者提供反馈，只通知最终入围者

5.报名者已经阅读而且理解并遵守以上的规则和准则，否则会导致取消资格

6.对于本次活动涉及到的所有内容，主办方拥有最终决定权和解释权





7.报名通道



扫描二维码进入菁英+电影人平台 扫描二维码进入菁英+电影人平台



