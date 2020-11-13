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刘德华动情献唱"热血合唱团"片尾曲

"谁能明白我"M惊喜V曝光 戏骨阵容催泪演绎

2020-11-13 17:24:09 来源：Mtime时光网

《热血合唱团》今日发布了由男主角刘德华献唱的片尾曲《谁能明白我》MV。
　　时光网讯　“如果你很难过，就大声唱出来！”由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演的年度暖心“治愈戏”电影《热血合唱团》于今日（11月13日）正式登陆全国各大院线。在影片中，刘德华将带领一群“废柴”学生，帮助他们用合唱的力量找寻生活的勇气。今日，刘天王亲自演唱的片尾曲《谁能明白我》MV也同步释出，深情的嗓音为所有观众在寒冷的冬日带来温暖。


《谁能明白我》唱出严Sir与学生的热血与信念

合唱团热血开唱 
年度“治愈戏”今日上映

　　在《热血合唱团》中，刘德华所饰演的严梓朗是一位国际知名指挥家，在昔日恩师的邀请下，返回香港成为了一名音乐老师，而他要面对的第一个班级，竟然是来自不同学校的“问题”学生们。在这个拼凑起来的合唱团中，有人孤僻、古怪，或者敏感、莽撞，每个人都面对着不同的人生难题。

　　严老师不仅是音乐课程上的导师，还成为了他们在人生道路上的恩师。在严老师的教导下，他们从零开始学习唱歌，逐渐感受到了合唱带来的温暖力量，更学会了如何与同伴、与自己相处，最终重拾生活的勇气，走上人生的正轨。


电影《热血合唱团》今日温暖上映

　　影片在今天正式全国上映，首批观众观影结束后感慨万千，直呼“承包了我今年的眼泪”，有人表示自己“在寒冬里感受到巨大的温暖”，还有观众贴心地提醒大家“一定要带纸巾进场”，足见电影的感人程度和治愈指数，势必将戳中无数观众的泪点。

天王刘德华动情演唱 
片尾曲MV惊喜曝光

　　 “昂然踏着前路去，追赶理想旅途上，前行步步怀自信，风吹雨打不退让，无论我去到哪方，心里梦想不变样。”随着影片公映，刘德华亲自演唱的片尾曲《谁能明白我》MV也在今天重磅曝光，励志的歌词与动听的旋律，讲述了严老师与合唱团每位同学内心的热血与信念。


刘德华帮助“废柴“学生找寻生活的勇气

　　《谁能明白我》是由传奇歌手林子祥原唱的经典粤语名曲，此次被选为《热血合唱团》的片尾曲并由刘德华翻唱，刘天王不仅用迷人声线演绎这首抓耳金曲，更是以饱满深情注入每一个音符之中，与MV画面完美配合，将影片所传递的温暖唱进了每个观众的心中。

　　作为演而优则歌的代表，刘德华在影视圈和音乐圈都是天王级的人物，从艺40年留下了无数代表作，但这还是他第一次饰演音乐老师的角色，对此，刘德华表示：“如果真的有机会做老师，我也想做音乐老师，因为我觉得音乐课很重要，音乐的力量是可以改变人生的！”


刘德华动情演唱片尾曲《谁能明白我》

　　为了饰演好这个角色，他向专业指挥家请教了许多指挥的细节，并巧妙地融入到电影拍摄当中，这也是有观众看完电影称赞他“完美演出了一个指挥家该有的样子”的原因。

戏骨阵容催泪演绎 
寒冷冬日“供暖”全国

　　除了“严Sir”刘德华，片中还有多位颇具口碑实力的演员出演——卢冠廷、雷颂德、鄂靖文、吴岱融、谢君豪、李丽珍……光是这样的“戏骨”阵容就已经令许多观众充满了期待。


刘德华片中帮助“废柴“学生找寻生活的勇气

　　《热血合唱团》由关信辉执导、张佩琼编剧，两人曾合作打造的教育题材影片《可爱的你》以平实动人的风格博得了诸多好评，更登顶2015年中国香港本土电影票房榜。此次再度创作擅长的风格类型的影片，必将为全国观众在寒冷的冬日带来满满的温暖。

　　通过这样一部热血励志的逆袭故事，影片的主创们希望能够探讨青春成长中校园、家庭以及社会的种种问题，展现了充满青春热血的感人主题。而选择在今年年底上映，更是想用电影和音乐来鼓励所有人，为全社会打气，给不如意的2020年写上一个暖心治愈的结尾，正像片尾曲《谁能明白我》中所唱的：“是新生，是醒觉，梦想永远在世上。”

刘德华片中指导学生唱歌

刘德华完美饰演指挥家

天王刘德华治愈开唱


戏骨阵容催泪演绎热血故事

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 热血合唱团 刘德华 MV
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导演：关信辉

主演：刘德华 卢冠廷

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