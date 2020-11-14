今年，德国电影节将以克里斯蒂安·佩措尔德执导的《温蒂妮》拉开帷幕。本片女主角葆拉·贝尔是德国电影界最具潜力和才华的演员之一，也凭借《温蒂妮》获得了柏林电影节最佳女主角银熊奖。









导演克里斯蒂安·佩措尔德通过视频表示，《温蒂妮》是一部德国浪漫主义童话，它试图让失去幻梦的世界再次恢复魔力，使疫情中受到重创的空虚世界，又能恢复一线生机。





北京德国文化中心·歌德学院柯理博士表示，尽管疫情对世界电影造成巨大影响，但德国电影节举办的初心不变，“哪怕影院规定只能开放三个座位，我们也会坚持把德国电影节举办下去”。





今年的德国电影节从众多德国电影中，选出了7部佳作在两家百老汇影城进行放映，另有4部特别展映作品将在北京德国文化中心·歌德学院（中国）、法国文化中心、林象文化与观众见面。





其中包括奥斯卡获奖导演卡罗莉内·林克（曾凭借《何处是我家》摘得最佳外语片奖）的最新作品《元首偷了粉兔子》；瓦伦汀·里德尔的《迷失的脸》曾在支持电影界新人的德国马克思-奥菲尔斯电影节上获得观众奖，此外还有德国纪录片奖的最佳处女作奖。两部曾在柏林电影节放映的影片《永远的瓦尔辛湖》和《艺术来自喙生长的地方》也加入本次展映。





演员王学兵担任今年德国电影节的中国宣传大使。谈到与德国电影的缘分，他坦言，“我在中央戏剧学院上学的时候，观摩过几乎所有法斯宾德导演的影片，《爱比死更冷》《莉莉玛莲》等等。这让我对法斯宾德导演这个人和他的电影产生了浓厚的兴趣。孤独、欲望、挑衅者……我想那是我离德国电影最近的一段时间。”





他表示，“从2013年第一届至今，每年德国电影节都为中国观众带来了最新的德国电影。互相了解两国的风土人情、电影文化，我想这就是我们这个电影节创办至今的意义。”

编辑：羊羊