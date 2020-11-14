网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《温蒂妮》开幕第八届德国电影节

《元首偷了粉兔子》等片展映 王学兵任宣传大使

2020-11-14 09:40:46 来源：Mtime时光网

今年，德国电影节将以克里斯蒂安·佩措尔德执导的《温蒂妮》拉开帷幕。本片女主角葆拉·贝尔是德国电影界最具潜力和才华的演员之一，也凭借《温蒂妮》获得了柏林电影节最佳女主角银熊奖。
      时光网讯 11月13日，第八届德国电影节开幕式在北京百老汇影城举行。德国电影协会中国代表安珂女士、北京德国文化中心·歌德学院（中国）柯理博士、德国大使馆文化参赞米星辰女士、百老汇影城全国运营总经理王杰、电影节中国大使王学兵以及映后嘉宾章明导演和影评人陀螺出席现场活动。

      今年，德国电影节将以克里斯蒂安·佩措尔德执导的《温蒂妮》拉开帷幕。本片女主角葆拉·贝尔是德国电影界最具潜力和才华的演员之一，也凭借《温蒂妮》获得了柏林电影节最佳女主角银熊奖。

      导演克里斯蒂安·佩措尔德通过视频表示，《温蒂妮》是一部德国浪漫主义童话，它试图让失去幻梦的世界再次恢复魔力，使疫情中受到重创的空虚世界，又能恢复一线生机。

      北京德国文化中心·歌德学院柯理博士表示，尽管疫情对世界电影造成巨大影响，但德国电影节举办的初心不变，“哪怕影院规定只能开放三个座位，我们也会坚持把德国电影节举办下去”。

      今年的德国电影节从众多德国电影中，选出了7部佳作在两家百老汇影城进行放映，另有4部特别展映作品将在北京德国文化中心·歌德学院（中国）、法国文化中心、林象文化与观众见面。

      其中包括奥斯卡获奖导演卡罗莉内·林克（曾凭借《何处是我家》摘得最佳外语片奖）的最新作品《元首偷了粉兔子》；瓦伦汀·里德尔的《迷失的脸》曾在支持电影界新人的德国马克思-奥菲尔斯电影节上获得观众奖，此外还有德国纪录片奖的最佳处女作奖。两部曾在柏林电影节放映的影片《永远的瓦尔辛湖》和《艺术来自喙生长的地方》也加入本次展映。

      演员王学兵担任今年德国电影节的中国宣传大使。谈到与德国电影的缘分，他坦言，“我在中央戏剧学院上学的时候，观摩过几乎所有法斯宾德导演的影片，《爱比死更冷》《莉莉玛莲》等等。这让我对法斯宾德导演这个人和他的电影产生了浓厚的兴趣。孤独、欲望、挑衅者……我想那是我离德国电影最近的一段时间。”

      他表示，“从2013年第一届至今，每年德国电影节都为中国观众带来了最新的德国电影。互相了解两国的风土人情、电影文化，我想这就是我们这个电影节创办至今的意义。”

   编辑：羊羊

关键词： 德国电影节 温蒂妮 王学兵
关注时光网微信

相关电影/影人

温蒂妮

温蒂妮 (2020)

-1.0

导演：克利斯蒂安·佩..

主演：葆拉·贝尔

在线播放

王学兵

王学兵

Xuebing Wang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

疫情之下，这朵好莱坞小花却在今年爆发

《后翼弃兵》女星安雅·泰勒-乔伊成长之路

26
在惊悚题材之外，这位好莱坞新星也展示了自己独特的魅力。
2

《曼达洛人》第二季概念图&剧照赏析

波巴·菲特盔甲现身 众人大战克雷特龙

40
《曼达洛人 第二季》相当好看啊！
3

《刺杀小说家》曝“最爽一战”预告

凡人弑神主线曝光 雷佳音杨幂等主演亮相

预告展现了“凡人弑神”的故事主线，雷佳音、杨幂、董子..
4

约翰尼德普退出《神奇动物在哪里3》

华纳要求他辞演并重新选角 档期也推迟一年

德普最近日子不好过
5

尤达宝宝偷吃外星人"鸡蛋"被网友批评

编剧回应：不是受精卵 只是为了喜剧效果

各位网友怎么看？

查看更多