时光网讯 扎克·施奈德
的导演剪辑版《正义联盟》
，明年将以迷你剧集的形式上线流媒体平台HBO Max，全长4个小时。扎导剪辑版《正联》中会有新的特效、新的镜头、一个新反派，以及与超人和他黑色制服的新剧情线。
在近日与Youtube节目“Beyond the Trailer”连线对谈时扎导提到，本·阿弗莱克
、盖尔·加朵
、雷·费舍
与艾梅柏·希尔德
等人均会回归《正联》补拍，但这4小时的导剪版剧集中，真正全新补拍的“新镜头”，只有4分钟，“整部4小时《正联》中新拍的镜头，大概4、5分钟，也许4分钟左右吧
。”
此前曾有报道称，华纳这次给了扎导7千万美元来完成补拍，《自杀小队》
中的“小丑”杰瑞德·莱托
，与仅在院线版《正联》中露面的“丧钟”乔·曼根尼罗
也均回来补拍，如果最终呈现的补拍镜头只有4分钟，这还是挺让人惊讶的，也许这两个角色都是客串而已？
提到莱托的回归，扎导表示《正联》中的“小丑”会和《自杀小队》中的看上去不同，“我不会告诉你，这小小的一幕中会发生什么，但距离我们上一次见到小丑到现在，他还是发生了不少变化的，看上去更疲倦了。”扎导表示，叫莱托回归是他的注意，“我告诉莱托，这件事情在我脑中已经想了好久，他的回归最终是不可避免的，我很感激，也永远因为莱托愿意回归而欠他的。”
网友p图
扎导还在访谈中提到了一个有意思的事情，由于“闪电侠”埃兹拉·米勒
人在伦敦的《神奇动物3》
剧组，没法返回美国进行补拍，《正联》团队也没法去伦敦（新冠疫情期间有国际旅行限制）。
扎导另辟蹊径，求助了《神奇动物》剧组，“我们和他在Zoom上连了线，也和《神奇动物》剧组连线了，我给他们发了我画的故事板，告诉他们要怎么拍。我能看到三个监控屏幕，能看到片场，能看到埃兹拉，也能看到摄像机。”
而在《神奇动物》帮助补拍《正联》的片场，现场支了一个iPad，用来展示扎导的脸，他可以因此跨洋执导埃兹拉，“我会说，让这个人往这边站点儿之类的”。
目前来看，扎导一周多的补拍工作应该已经完成了，让我们期待下明年的成片剧集吧。