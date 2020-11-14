整部4小时《正联》中新拍的镜头，大概4、5分钟，也许4分钟左右吧。























提到莱托的回归，扎导表示《正联》中的“小丑”会和《自杀小队》中的看上去不同，“我不会告诉你，这小小的一幕中会发生什么，但距离我们上一次见到小丑到现在，他还是发生了不少变化的，看上去更疲倦了。”扎导表示，叫莱托回归是他的注意，“我告诉莱托，这件事情在我脑中已经想了好久，他的回归最终是不可避免的，我很感激，也永远因为莱托愿意回归而欠他的。”







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扎导另辟蹊径，求助了《神奇动物》剧组，“我们和他在Zoom上连了线，也和《神奇动物》剧组连线了，我给他们发了我画的故事板，告诉他们要怎么拍。我能看到三个监控屏幕，能看到片场，能看到埃兹拉，也能看到摄像机。”





而在《神奇动物》帮助补拍《正联》的片场，现场支了一个iPad，用来展示扎导的脸，他可以因此跨洋执导埃兹拉，“我会说，让这个人往这边站点儿之类的”。

目前来看，扎导一周多的补拍工作应该已经完成了，让我们期待下明年的成片剧集吧。