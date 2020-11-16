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强森盖尔加朵《红色通缉令》首曝剧照

小贱贱也参演 2021年上线Netflix

2020-11-16 09:24:14 来源：Mtime时光网

《红色通缉令》明年上线。
造型依旧

　　时光网讯 道恩·强森曝光与瑞安·雷诺兹盖尔·加朵主演的Netflix新片《红色通缉令》剧照，配文：有人要在他的眼皮底下偷走这个“稀有无价的艺术品”——埃及艳后克利奥帕特拉的彩蛋。

片场照

　　《红色通缉令》由罗森·马歇尔·瑟伯(《摩天营救》)执导，聚焦国际罪案事件，讲述国际刑警签发红色通缉令追捕“世界上最高超的艺术窃贼(加朵)”。强森饰演FBI侧写师、“世界上最好的追踪者”，要把这个贼捉拿归案。雷诺兹饰演“世界上最厉害的骗子”。

      该片预计2021年上线Netflix。
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   编辑：小火纸

关键词： 红色通缉令 道恩强森 小贱贱 盖尔加朵 剧照
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