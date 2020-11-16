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“期待两岸同胞实现聚首的时刻”

《妈祖回家》讲述两岸人民乡情故事

2020-11-16 09:36:04 来源：Mtime时光网

导演在谈到创作的缘由时表示：“现在能将两岸同胞的内心连接在一起的，一个是文化，一个是乡情。首映主题‘同心相聚’，就是期待两岸同胞实现聚首的时刻。”
      时光网讯 《妈祖回家》将于11月20日全国上映。日前，影片在京举办首映活动。导演蒲剑及四大女主演葛玟希、刘芳、秦子然、赫林均悉数到场。

      作为一部讲述两岸人民乡情故事的轻喜剧，男主吴天桂（赵亮饰）与三个老婆的故事让看过影片的人也有些忍俊不禁。而此次首映礼，官方也邀请到了吴天桂的“三位老婆”与另一位留守台湾的“单亲妈妈”柯翠兰（赫林饰），可谓四大“娘子军”齐亮相。

预告

      在现场，赵亮被大家调侃是十足的“端水大师”，必须要一碗水端平才能“Hold住”三位个性迥异的老婆。相反，对于吴天桂的拿捏，三位也都各有“锦囊妙计”对付。葛玟希、刘芳、秦子然这几位扮演者还爆料片场趣事，比如葛玟希拍落水戏喝了很多水，“大太太”刘芳现场起范儿，让“老三”葛玟希多喝些“故乡”的水，记住根在福建。赫林感谢导演，在她演哭戏时体贴地清场以保证情绪的爆发。四位女主演还谈到了特殊时代下，作为女性生存与生活的不易。很多时代下的女性都选择了爱与牺牲，随着时代进步，女性地位与话语权的提升，也让大家在看待过去的历史会更有感触。

      影片中除了四位女演员，还有一位绝对女主角则非妈祖莫属。在全世界有3亿信众的妈祖文化，是传承千年的极有影响力的民俗文化。“海上女神”称号，也让妈祖成为每一个海上从业或远行人的守护神。在妈祖文化回答环节，几位女主演充分展现了对妈祖文化了解和敬重。

      “在戏里，尤其是海上的拍摄是非常有挑战的，天时地利人和都需要兼备。”“这时候就会有种油然而生的敬畏感，敬畏大海，敬畏自然，敬畏妈祖文化。”在谈到如何认知妈祖文化时，葛玟希说道。秦子然在谈到戏里戏外对妈祖文化的感受时表示：“女性角色的牺牲与奉献，也是妈祖文化令人印象深刻的一点，讲的是大爱与勇敢、不放弃”。

      导演在谈到创作的缘由时表示：“现在能将两岸同胞的内心连接在一起的，一个是文化，一个是乡情。首映主题‘同心相聚’，就是期待两岸同胞实现聚首的时刻。”

   编辑：羊羊

关键词： 妈祖回家
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妈祖回家

妈祖回家 (2020)

0.0

导演：蒲剑

主演：赵亮 关德辉

在线播放

蒲剑

蒲剑

Jian Pu

职业：导演 | 编剧 | 剪辑

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