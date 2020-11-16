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《海兽之子》曝终极海报&预告

星辰大海间终会遇见发光的自己

2020-11-16 10:12:26 来源：Mtime时光网

影片将于11月20日国内上映。
      时光网讯 动画电影《海兽之子》今日发布终极海报和终极预告，影片将于11月20日国内上映。
 
    电影《海兽之子》改编自五十岚大介的超A级同名漫画，讲述了少女琉花的暑期奇遇，在这个夏日她偶遇了两位来自海洋的少年“海”和“空”，跟随着他们的脚步，琉花踏上一场关于星辰大海的奇幻之旅，三人一起揭开关于世界和宇宙奥秘的故事。

    此次发布的终极海报整体色调清新自然，将海底世界的深邃神秘完美呈现，在一片湛蓝澄澈的海洋下，一条巨大的鲸鱼跃然其中，四目之处皆是海浪翻涌，鱼群涌动。湛蓝深海中，琉花正沉沉向海洋深处坠入，而“海”和“空”如鲸鱼逐浪般纵身一跃，在浩渺海洋中奋力挥舞着手臂向琉花游去，试图抓住琉花的手带她脱离海洋深处的危险和未知。

      终极预告中，开场即是壮阔的海底世界，女主角琉花在儿时便和海洋有着不解之缘，在长大之后的这场奇幻旅程中，琉花见到了流星划过天空、在海底穿梭过鱼群、也独自面对过晚霞体会了离别。

    而主角琉花在预告片中的一句台词让人印象深刻：“原来我也希望有人找到我”，在这场奇幻之旅中，她才发现自己也渴望被找到。与电影主题“遇见发光的你”完美承接，一边连接起琉花儿时就遇到过的发光的鲸鱼，一边又指代经历一切后发光的自己。当一切结束后，琉花又重新回到自己的生活中，无论见过多少世界浩瀚都将重新归于生活中一件件的小事上，她也终将收获成长。

   编辑：羊羊

关键词： 海兽之子
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