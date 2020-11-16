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细田守谈"未来的未来":动画正面临颠覆

"自由穿越时空有超能力 这是动画最大魅力"

2020-11-16 12:20:23 来源：Mtime时光网

日本导演细田守的新作《未来的未来》在中国内地公映，这是第一部获得奥斯卡“最佳动画“提名的非宫崎骏日本电影。


　　时光网特稿　10天前，被日本媒体称作“宫崎骏接班人”的导演细田守，最新力作《未来的未来》在中国内地公映，本片此前曾入围第71届戛纳国际电影节的“导演双周”单元的长片竞赛环节。细田守透过清新萌翻天的视觉画风，以4岁小男孩的视角，描绘了一个不分国界、大人小孩都会产生共鸣的故事。
　　
　　动画片《未来的未来》主人公是一位4岁火车迷小男孩小君（日本影坛新星上白石萌歌配音），爸爸妈妈把新生儿妹妹“未来”带回家之后，因为爸妈的注意力分掉了一大部分在妹妹身上，没办法适应失宠的小君因此开始无理取闹耍脾气，甚至拿火车玩具砸妹妹的头。

        每次小君一做出失控行为，就会穿越到另一个时空，与不同的家人交流，包含变成人类的宠物狗、长大后的妹妹未来、爷爷、妈妈小的时候等，并从中学到不同的人生哲理。

未来的未来

　　曾三度夺得“日本奥斯卡”最佳动画电影奖的细田守，在《未来的未来》中延续了他极富贴切感的奇幻、科幻作品风格，在穿越的转折过程以及冒险片段中发挥得淋漓尽致。导演精确地掌握了现实和奇幻世界的交替和差异，穿越现实的部分更是充满小男主童稚的想像力，以小朋友会理解的语言，耐心铺陈了人生要学习的课题。

　　影片上映之前，时光网与细田守导演进行了对话，聊了聊他与动画的邂逅、如何走进动画世界，以及畅聊了动画电影的更多可能性。

　　细田守的作品中，经常会出现“时间”“历史““穿越“的主题，包括本次的《未来与未来》，导演表示，之所以很想要探索这样的题材，“是为了表现人生的延续和生命的循环。”

　　片中非常真实地展示了“育儿“的过程，是有结合了导演自身的经历，“是结合了宝宝（二胎）出生后，我儿子（老大）的反应，我一直在想他会以怎样的方式接纳刚出生的宝宝。我儿子觉得自己的爱被抢走了，在地上直打滚。”

　　“从他身上我看到了人的本质，爱被抢走后的人的姿态，我感觉看到了人类赤裸裸的灵魂。所以，我就想在世界电影史上留下这样一部描写4岁孩子灵魂的作品，我觉得这是很有价值的一件事。”

　　一向不吝于天马行空的细田守，在片中描绘了男主角小君，经常会深入大人“看不到“的世界，导演解读说，“这是小君的想象。小时候的噩梦、印象风景等，我认为是主观上具有说服力的表现。对于孩子来说，特别是对于一个4岁的孩子来说，为了让家看起来像是世界本身，我有意在家的正中央放了一颗类似于世界树一样的树，看到它就像看到了整个世界。”

作者：甄甏甏   编辑：迪通拿

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 未来的未来 细田守 访谈

相关电影/影人

未来的未来

未来的未来 (2018)

6.8

导演：细田守

主演：上白石萌歌 黑木华

在线播放

细田守

细田守

Mamoru Hosoda

职业：导演

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