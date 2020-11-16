谢天华、周柏豪一黑一白的角色身份，宛如受困于红色命运牢笼之中的囚徒，正邪界限逐渐模糊。





时光网讯 由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演，梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将等一众TVB金牌港星联袂出演的港式警匪片《无间行者之生死潜行》将于11月20日在爱奇艺全网独家上线。









影片今日发布“无间炼狱”版海报，谢天华、周柏豪二人以亦正亦邪的“阴阳脸”出镜，宿命轮回捉摸不透，黑白质感的美术风格预示着谢天华、周柏豪一黑一白的角色身份，两人宛如受困于红色命运牢笼之中的囚徒，正邪界限逐渐模糊，人性复杂变幻莫测，两位卧底各自怀揣心中之“正义”，将在“无间炼狱”中永无止境的斗争下去。11月20日《无间行者之生死潜行》，谢天华周柏豪最强卧底上演困兽之斗，黑白对决谁输谁赢？









《无间行者之生死潜行》故事讲述了丁卓飞（谢天华饰）在黑帮做了十年卧底，他靠着心狠手辣的手段，渐渐接近权力核心，在一次行动中为了掩饰身份，他曾亲手杀死同胞，丁卓飞的内心深处逐渐深陷煎熬。而段一凡（周柏豪饰）在警界步步高升，更可能成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满，让他渴望“洗白”，向往光明，成为一个真正的警察。但命运在此时又与他们开了一次无情的玩笑，在一次毒品交易中，丁卓飞与段一凡卧底身份双双暴露，让他们不得不走上你死我亡的对峙局面……





电影《无间行者之生死潜行》由钟少雄监制，黄家辉执导，谢天华、周柏豪、吕良伟领衔主演、梁竞徽、陈启泰、许绍雄、吴毅将、甘婷婷、连诗雅、黄德斌、张柏文出演。