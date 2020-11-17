电影以少女谷溪的视角切入，讲述了1999年寒冬之际发生在东北小城的一段往事。











该片早在剧本阶段便已入围上海国际电影节及北京国际电影节创投，并在第三届中国电影导演协会青葱计划中获奖。而在去年的平遥国际电影展上，影片同时斩获费穆荣誉最佳导演以及罗伯托·罗西里尼荣誉·评审荣誉。

电影以少女谷溪的视角切入，讲述了1999年寒冬之际发生在东北小城的一段往事。谷溪（吕星辰饰）因没有户口即将失业，而相依为命的哥哥谷亮（吴晓亮饰）因海洋漏油事故不得不中断工作。当哥哥女友庆长（王佳佳饰）出现，三人的关系却随着气温的骤降变得危险而暧昧，而一具海上浮尸牵扯出的杀人案，一盘神秘磁带所揭露的犯罪真相，让谷溪在青春与成人的世界边缘反复游走，迅速成长。

影片的命名取自《圣经》：“已行的事后必再行，已有的事后必再有，日光之下并无新事”，寓意想要解决一切烦扰唯有勇敢走向日光之下。而英文译名“Wisdom Tooth”则取自北方俗语“立事牙”，暗示人类心智趋于成熟时才长出智齿，象征着长大成人的分水岭。在影片中，少女谷溪毫无规律的智齿疼痛贯穿故事始终，即映射着她的成人危机，又带出了冷冽小镇无可避免的萧条和逝去感。