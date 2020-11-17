早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《王家卫的世界》回顾展曝光预告片





由美国Janus Films推出的王家卫电影回顾展映“王家卫的世界”发布预告，其中包括《重庆森林》《旺角卡门》《阿飞正传》《手（导演剪辑版）》《春光乍泄》《堕落天使》《花样年华》的全新4K修复版！该回顾展将于11月25日在纽约林肯中心电影院开幕并做线上展映，还将于12月11日在洛杉矶、波士顿、旧金山、芝加哥、华盛顿特区等地开幕。





01. 重启版《变形金刚》电影定导演











派拉蒙与孩之宝最近为重启版《变形金刚》选中了新导演：《奎迪：英雄再起》的导演小斯蒂芬·卡普尔，目前还没有官宣，但几周之内就可以最终确定。目前这个重启版宇宙中，有两个剧本正在并行推进，最后选定了由宙比·哈罗德创作的这一版，将成为系列新片的剧本，宙比现在正在对剧本进行最后的修改。前5部《变形金刚》，一共在全球范围内获得了超过40亿美元的票房。

02. 《黑豹2》不会用CG“再造”博斯曼











《黑豹2》的执行制片人今日表示，这部续集影片将不会使用CG技术，“再造”已故的“黑豹”演员查德维克·博斯曼，“世界上只有一个查德维克，他已经不再和我们在一起了。悲伤的是，我们的国王不是在漫画中，而是在现实生活中去世了，我们需要一些时间来看看怎样继续这个故事，如何给予他最大的尊重。”《黑豹2》将于2021年年初开拍，预期2022年公映。

03. 迈克尔·贝制片《鸣鸟》直接上流媒体









迈克尔·贝制片的新疫情题材惊悚片《鸣鸟》，讲述了2024年，冠状病毒23号（COVID-23）发生变异，死亡率超过50%的世界中，所发生的一切。本片是今年新冠期间在洛杉矶拍摄的，演员通过线上选角，此前还因拍摄期间未遵守COVID-19的防疫措施而遭到诟病。今日片方宣布影片将跳过院系公映环节，直接于12月11日上线流媒体，由Adam Manson执导，亚历珊德拉·达达里奥等人主演。

04. 皮克斯新片《卢卡》首曝海怪造型















