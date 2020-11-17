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时光早报:重启版"变形金刚"电影定导演

黑豹2不会用CG再造博斯曼 曼达洛人发剧照

2020-11-17 09:58:35 来源：Mtime时光网

早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《王家卫的世界》回顾展曝光预告片

　　由美国Janus Films推出的王家卫电影回顾展映“王家卫的世界”发布预告，其中包括《重庆森林》《旺角卡门》《阿飞正传》《手（导演剪辑版）》《春光乍泄》《堕落天使》《花样年华》的全新4K修复版！该回顾展将于11月25日在纽约林肯中心电影院开幕并做线上展映，还将于12月11日在洛杉矶、波士顿、旧金山、芝加哥、华盛顿特区等地开幕。

01. 重启版《变形金刚》电影定导演



　　派拉蒙与孩之宝最近为重启版《变形金刚》选中了新导演：《奎迪：英雄再起》的导演小斯蒂芬·卡普尔，目前还没有官宣，但几周之内就可以最终确定。目前这个重启版宇宙中，有两个剧本正在并行推进，最后选定了由宙比·哈罗德创作的这一版，将成为系列新片的剧本，宙比现在正在对剧本进行最后的修改。前5部《变形金刚》，一共在全球范围内获得了超过40亿美元的票房。
02. 《黑豹2》不会用CG“再造”博斯曼



　　《黑豹2》的执行制片人今日表示，这部续集影片将不会使用CG技术，“再造”已故的“黑豹”演员查德维克·博斯曼，“世界上只有一个查德维克，他已经不再和我们在一起了。悲伤的是，我们的国王不是在漫画中，而是在现实生活中去世了，我们需要一些时间来看看怎样继续这个故事，如何给予他最大的尊重。”《黑豹2》将于2021年年初开拍，预期2022年公映。
03. 迈克尔·贝制片《鸣鸟》直接上流媒体


　　迈克尔·贝制片的新疫情题材惊悚片《鸣鸟》，讲述了2024年，冠状病毒23号（COVID-23）发生变异，死亡率超过50%的世界中，所发生的一切。本片是今年新冠期间在洛杉矶拍摄的，演员通过线上选角，此前还因拍摄期间未遵守COVID-19的防疫措施而遭到诟病。今日片方宣布影片将跳过院系公映环节，直接于12月11日上线流媒体，由Adam Manson执导，亚历珊德拉·达达里奥等人主演。
04. 皮克斯新片《卢卡》首曝海怪造型





　　皮克斯明年的动画新片《卢卡》，讲述一名叫卢卡的小男孩与新结交的朋友，在意大利度过的夏天，而他的“朋友”每当离开水时就会变身为海怪。新上线的纪录片《走近皮克斯》第2集中，首度揭露了海怪的造型设计！《卢卡》由动画短片《月神》的导演埃里康·卡萨罗萨执导、安德丽亚·沃伦（《玩具总动员3》）担任制片，将于2021年夏季北美上映。​
05. 坎妹有望出演新版剧集《电话谋杀案》



　　希区柯克的1954年经典惊悚片《电话谋杀案》，改编自弗雷德里克·诺特的舞台剧，现在要被改编成新版限定剧集，由“坎妹”艾丽西亚·维坎德执行制片，并有望主演。原版影片故事发生在一间公寓的客厅中，丈夫发现妻子曾经跟别人发生私情，便想利用一部电话布下陷阱谋害妻子，不料结果适得其反，派去的人反倒被杀死，他想嫁祸于妻子，然而妻子的情人不相信这一切，警探也登门展开调查。
06. 《曼达洛人》第二季新发剧照







　　《曼达洛人 第二季》上周上线最新一集，迪士尼和卢卡斯影业也公开了片尾概念图和新剧照、海报（微剧透）。第三集里，青蛙女士和她的丈夫重聚，顺利养育出小青蛙。这一集也有新人物登场，凯缇·萨克霍夫扮演的博-卡坦·克里兹和她的团队 。克里兹是统一曼达洛人的前领导者，她和曼达洛人理念稍有不同，认为摘下面罩无可厚非。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报
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