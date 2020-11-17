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韩三平：90年代犯罪猖獗，电影反映真实情况

王千源&吴彦祖警主演匪片《除暴》北京首映

2020-11-17 10:46:17 来源：Mtime时光网

监制韩三平也来到首映现场，他表示“九十年代是中国经济高速发展的年代，犯罪也很猖獗，这部电影反映当时真实的社会情况。”
      时光网讯 11月17日，警匪片《除暴》在北京举办首映礼，导演刘浩良、监制韩三平、制片人梁琳携主演王千源卫诗雅、大力、胡子程、李晓川、洪浚嘉、纪焕博、庞雨浓、答有为、王超北出席活动。电影《除暴》将于11月20日全国影院上映。

      首映礼上，王千源爆料“和吴彦祖拍戏时，常在健身房一起锻炼”。而谈及此次饰演的警察角色时，他表示：“之前也演过警察，但90年代的警察这是第一次。那个时候科技还没那么发达，警察就是凭着‘咬死不放’的精神去办案，非常不容易。由衷敬佩那些用生命换取生命的英雄。”

      饰演飒爽女警的卫诗雅则为角色突破自我“在开拍前半年开始让自己晒黑，不护肤，甚至增肥，就是为了让角色形象更像90年代的女生”。

      为了让这个90年代的故事能够被大家信服，导演刘浩良坦言“花了好几个月去搜集资料，看了一两个月，之后又和当年的警察去聊”。

      监制韩三平也来到首映现场，他表示“九十年代是中国经济高速发展的年代，犯罪也很猖獗，这部电影反映当时真实的社会情况，特别是警察和匪徒的搏斗，不同于以往的警匪片，是比较厚重的”。

      对于这个题材，制片人梁琳直言“如果让我总结就是一个‘敢’字，我们敢做、导演敢拍、演员敢演，这样的警匪片很少见，不光今年没有，之前也没有。”

正片片段

      电影《除暴》聚焦90年代内地背景下的恶性暴力犯罪事件，凸显警察“咬死不放”的精神。今日曝光的一段正片片段同样令人感受到悍匪的凶残和警察时刻面临的凶险——张隼带领的“老鹰帮”光天化日下，在大街上与钟诚带领的警察小队正面交火，钟诚当场击落天台望风的悍匪之一。而张隼为不留活口，竟开车回到现场扔下手榴弹炸死了同伙。吴彦祖曾表示“张隼是个做什么都要有‘型’的人，炸死同伙也是因为不想让他死得那么难看”，而王千源则评价张隼是一个“聪明执着，但是很变态的人”。

   编辑：羊羊

关键词： 除暴
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