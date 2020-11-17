《疯狂原始人2》今日发布了林更新配音特辑，少年盖依旧风趣潇洒魅力十足。

时光网讯







盖看到新奇事物目瞪口呆





在第一部《疯狂原始人》中，充满奇思妙想的盖给咕噜家族带来了无限的惊喜，也是促使他们勇敢逃离洞穴的最大功臣。到了《疯狂原始人2》，少年盖依旧风趣潇洒魅力十足，正如林更新所说：“（盖）有一点小小的‘贱兮兮’的样子，也有一些他自己的不同的幽默方式。”





他与小伊的青涩爱情也在朝夕相处中逐渐升温。但是，文明人一家的出现，让本就向往先进生活方式的盖发生了动摇，并开始质疑自己的未来。在原始与文明的碰撞之下，盖的变化和人生方向令人充满好奇。







盖英俊倜傥





作为联系原始人和文明人的关键人物，盖的身上展开了一段段爆笑情节，凭借着幽默有梗的形象，与盖性格高度契合的林更新用声音赋予了他全新的亮点，他也自我调侃“只比十八九岁的盖大三岁，驾驭起来很轻松”。在特辑中不难看出，林更新在配音过程中将自己的搞笑方式融入到角色身上，可谓是本色演绎。





例如影片中记日志的“拖更”桥段，他就巧妙植入自己的名字——“好久没有‘更新’了”。诸如此类的有趣设计，让盖这个具有独特喜剧气质的“少女梦”男孩形象变得更加生动。谈到此次的配音表现，林更新笑称自己进步很大，可以打99分。







盖与可爱的动物





作为《疯狂原始人》系列的忠实粉丝，林更新对咕噜家族睽违七年回归大银幕激动不已，首部中“恐怖大猫”等突破想象的原始生物和妙趣横生的故事都给他留下了深刻印象。





此次《疯狂原始人2》大大升级，不仅笑料更加丰富，影片的视觉风格也更天马行空，夸张迷幻的原始世界在大银幕上表现力十足；剧情方面，影片所传达出的家庭情感同样让人动容。“迷弟”林更新力荐观众走进电影院：“电影里面的元素比较全面，有一些紧张刺激的画面和桥段，也有很多关于爱情的部分，可以真的到影院去好好感受一下。”





11月27日，和《疯狂原始人2》一起，在大银幕体验爆笑冒险。







林更新全情投入







林更新为盖配音

由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画喜剧电影《疯狂原始人2》，将于11月27日正式登陆国内院线。今日片方发布林更新配音特辑，他极具辨识度的嗓音与原始帅哥盖的幽默特质完美适配。当文明世界的大门被打开，盖将在原始与文明的矛盾中何去何从？这个冬天走进影院，看机智少年盖爆笑应对全新冒险。